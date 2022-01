Star Wars : The Mandalorian arrête le tournage de la saison 3 en raison de COVID-19

Nous sommes en 2022, mais le tableau est similaire à celui de 2020, du moins en ce qui concerne les tournages de produits audiovisuels. The Mandalorian, la première série live-action basée sur Star Wars, a commencé le tournage de sa troisième saison l’année dernière. Cependant, selon Bespin Bulletin exclusivement, les enregistrements n’ont pas repris comme prévu, car Lucasfilm a décidé de les reporter indéfiniment en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.

A Los Angeles, comme dans le reste du monde, la variante Omicrom a été transmise à grande vitesse. Selon ces sources, la décision n’a pas été prise parce que les acteurs et les membres de l’équipe ont contracté le virus, mais à titre préventif, pour éviter une épidémie au sein de ce cercle.

Et les autres séries Star Wars ?

Pour le moment, on ne sait pas comment cette situation affectera le calendrier. La saison 3 de Mandalorian était l’une des fictions de Star Wars qui devaient sortir en 2021, il reste donc à voir s’ils seront obligés de déplacer la première à une date différente. Il faut aussi garder à l’esprit que ce revers peut influencer le tournage des deux prochaines séries de la saga galactique, Ashoka et L’Acolyte, prévu pour ce premier semestre. En tout cas, Lucasfilm garde jalousement l’information.

Star Wars : Le The Book Of Boba Fett vient de sortir son troisième épisode sur Disney+, ce qui veut dire qu’il a pratiquement atteint l’équateur (la première saison compte 7 épisodes). La société fondée par George Lucas a déjà filmé deux autres séries live-action, Obi-Wan Kenobi et Andor, dans sa chambre. De plus, il est confirmé que la deuxième saison de La Remesa Mala fera également ses débuts en 2021.

Origine | Bulletin Bespin