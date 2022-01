Fortnite Chapter 3 Saison 1: Semaine 6 Fuites de défis et de missions

Les défis et missions de la semaine 6 de la saison 1 du Battle Pass du chapitre 3 de Fortnite seront disponibles à partir du jeudi 13 janvier 2022 à 15h00 CET. Cependant, et comme d’habitude dans cette maison, en utilisant des techniques et des outils d’exploration de données, nous avons pu les trouver avant qu’ils ne soient actifs dans le jeu. Juste en dessous, nous vous expliquons en quoi consiste chaque nouveau défi et mission Fortnite de ce lot :

Fortnite Chapitre 3 – Saison 1 : Missions fuites de la semaine 6

Parcourez 100 mètres en volant dans une tornade (0/100) – Récompense : 25 000 XP de saison

Endommagez un adversaire dans les 45 secondes après s’être accroupi dans les hautes herbes (0/45) – Récompense : 25 000 XP de saison

Achetez un article au hasard dans un distributeur automatique en panne (0/1) – Récompense : 25 000 XP de saison

Détruisez les souches de pin avec une arme de mêlée ou à distance (0/3) – Récompense : 25 000 XP saisonnier

Récupérez de la santé en vous reposant dans une tente (0/30) – Récompense : 25 000 XP de saison

Marquez un adversaire à l’aide d’un pistolet lance-fusées (0/1) – Récompense : 25 000 XP de saison

Klaxonner une voiture à moins de 10 mètres d’un adversaire (0/1) – Récompense : 25 000 XP de saison

Inflige des dégâts aux adversaires avec un pistolet (0/150) – Récompense : 25 000 XP de saison

Inflige des dégâts par balle à la tête aux adversaires (0/100) – Récompense : 25 000 XP de saison

Les fichiers correspondant aux défis et missions de la semaine 6 de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite ont été ajoutés avec le patch 19.01. Comme toujours, il y a un total de neuf missions, mais seules les sept premières seront actives ; les deux derniers sont réservés par Epic Games pour les remplacer au cas où l’un des sept premiers poserait des problèmes. En fait, cela s’est déjà produit avec les missions de la semaine 1.

Dans tous les cas, dans Netcost, vous aurez, comme toujours, et lorsqu’ils seront actifs, un guide complet pour vous aider à terminer chacun de ces défis et missions Fortnite hebdomadaires.

