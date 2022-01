Voilà à quoi ressemble GTA V Definitive Edition, le mod le plus réaliste de GTA 5 pour PC ?

GTA V: Definitive Edition est le nom du nouveau mod graphique Grand Theft Auto V pour PC développé par BadassBaboon. La communauté des moddeurs du jeu vidéo extrêmement populaire Rockstar Games ne cesse de nous étonner et, après une année 2020 marquée par d’innombrables modifications de cet épisode et des précédents de la série, cette fois nous en avons un qui reflète les améliorations qui peuvent être mises en œuvre dans le jeu original, qui a maintenant sept ans.

La vidéo ci-jointe parle d’elle-même ; en fait, il compare les performances techniques du GTA 5 original avec cette version de GTA V : Definitive Edition. L’objectif général du mod est de proposer l’univers du jeu avec des textures PRB (Physical Based Rendering) en 2K et 4K. Cette technique de rendu est responsable du calcul de la lumière d’une scène 3D ; c’est-à-dire qu’il imite la réalité pour essayer d’appliquer cet apprentissage aux textures créées par un moteur graphique.

La communauté Grand Theft Auto V continue de miser sur le réalisme

Le modder s’est chargé d’améliorer manuellement chaque texture de Los Santos, la faisant apparaître, en quelque sorte, comme une sorte de remasterisation du jeu vidéo. Pour en savoir plus sur ce projet, BadassBaboon propose tous les détails de son statut (beta) sur sa chaîne Patreon. Dans cet article, nous passons en revue certains des mods graphiques les plus réalistes à ce jour de Grand Theft Auto V.

Grand Theft Auto V met le cap sur la prochaine génération, PS5 et Xbox Series

Grand Theft Auto V est disponible sur les consoles PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One et PC ; également sur PS5 et Xbox Series via une rétrocompatibilité. La version next-gen de Grand Theft Auto V arrivera en mars 2022

Vous pouvez voir ici le premier trailer de GTA 5 dans sa version pour PlayStation 5 et Xbox Series.

Origine | DSOGaming