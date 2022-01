Spider-Man: No Way Home exclu l’inclusion d’autres « grands » personnages Marvel

Spider-Man: No Way Home a été un avant et un après dans la trajectoire cinématographique du wall-crawler dans le monde du cinéma. Quel que soit notre film préféré de Peter Parker, nous n’avons jamais vu autant de personnages emblématiques de Marvel ensemble dans une seule séquence de ce personnage ; ce qui se traduit par un box-office brut sans précédent. Ses scénaristes ont reconnu avoir laissé de côté d’autres « grands » personnages de la marque.

Ce qui suit détaillera les aspects de l’intrigue et les révélations (spoilers / spoilers) de Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home aurait pu inclure plus de personnages Marvel

Parler à Yahoo! (via ScreenRant), les scénaristes Chris McKenna et Erik Sommers ont confirmé que certains personnages de l’univers Marvel envisageaient initialement d’apparaître dans Spider-Man: No Way Home ont été exclus du script final car il était prioritaire de donner la priorité aux autres visages qui ont été impliqués dans l’intrigue de l’arc par Peter Parker.

« Je ne sais pas si nous sommes autorisés à le faire, honnêtement, mais il y avait de grands personnages », a déclaré McKenna lorsqu’on lui a posé des questions sur les personnages de Marvel abandonnés dans Spider-Man: No Way Home. Bien que les noms spécifiques n’aient pas transcendé, ils allèguent un « acte d’équilibre » le fait de devoir équilibrer un arc d’intrigue en deux heures et demie avec déjà un tel nombre de méchants emblématiques. Équilibrer ces retours avec les histoires en attente d’achèvement que nous savions déjà était l’un des grands obstacles à l’écriture du script. « En fin de compte, ce ne sera pas un grand film de Spider-Man si nous ne racontons pas une histoire émotionnelle de Peter Parker. »

Spider-Man : No Way Home est toujours un hommage à la figure de Peter Parker, comme nous l’avons conclu dans notre critique du film.

Après les événements de Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : No Way Home en 2017 et 2019, respectivement, cette frénésie du multivers a été bien servie avec ce que l’on pouvait enfin voir à l’écran depuis le 16 décembre dernier. Notamment, la confirmation de Charlie Cox à son retour en tant que Daredevil à l’UCM ; Alfred Molina dans le rôle du docteur Octopus ; Willem Dafoe dans le rôle de Green Goblin, Jamie Foxx dans celui d’Electro ; Thomas Haden Church dans le rôle de Sandman ; Rhys Ifans comme Lézard ; JK Simmons dans le rôle de JJ Jameson ; Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker de Sam Raimi et Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker de Marc Webb. Tout ça sans compter Wong, Docteur Strange.

Spider-Man : No Way Home ne peut être vu que dans les cinémas du monde entier en Français et en anglais avec sous-titres ; également dans les salles IMAX. Avec plus de 1 538 millions de dollars levés dans le monde, c’est sa position dans le classement historique du monde du cinéma.

Origine | Yahoo ! ; via ScreenRant