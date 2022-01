Nominés aux GDC 2022 Awards : 5 jeux nominés pour le jeu de l’année (GOTY)

L’organisation des Game Developers Choice Awards a publié la liste complète des nominés pour les GDC 2022 Awards dans toutes ses catégories. Ces prix prestigieux visent à récompenser l’excellence dans le secteur du jeu vidéo de tous les titres publiés au cours de l’année civile 2021. A cette occasion, les principaux nominés sont des œuvres telles que Deathloop, d’Arkane Studios, avec six nominations ; It Takes Two de Hazelight Studios, avec quatre nominations; et Forza Horizon 5, de Playground Games et Xbox Game Studios, avec quatre autres nominations.

La Game Developers Conference aura lieu du 21 au 25 mars

Le gala des récompenses de la Game Developers Conference aura lieu du 21 au 25 mars ; L’événement se tiendra sous un format hybride à San Francisco, en Californie, avec des annonces, des conférences et d’autres réunions dont les développeurs de jeux vidéo sont les principaux protagonistes. C’est la principale particularité des GDC 2022 Awards : ce n’est pas le public ou la presse qui choisissent les lauréats, mais les développeurs de l’industrie.

Après la victoire d’Hadès (Supergiant Games) en 2020, on saura bientôt quels sont les titres gagnants de 2021. La liste, catégorie par catégorie, est la suivante.

Prix ​​GDC 2022 | Image : GDC

Meilleur jeu de l’année (GOTY)

Cryptage (Daniel Mullins Games / Devolver Digital)

Forza Horizon 5 (Jeux de terrain de jeu / Studios de jeux Xbox)

Resident Evil Village (Capcom)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Il en faut deux (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Un meilleur son

Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment)

Déballage (Witch Beam / Humble)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel (Eidos-Montréal / Square Enix)

Forza Horizon 5 (Jeux de terrain de jeu / Studios de jeux Xbox)

Meilleur début

Kena : Pont des esprits (Laboratoire de braise)

Valheim (Iron Gate Studio / Coffee Stain Publishing)

Wildermyth (Worldwalker Games / WhisperGames)

L’évasion artistique (Beethoven & Dinosaur / Annapurna Interactive)

Sable (Shedworks / Raw Fury)

Meilleure conception

Il en faut deux (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Psychonauts 2 (Double Fine / Xbox Game Studios)

Halo Infinite (343 Industries / Xbox Game Studios)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Cryptage (Daniel Mullins Games / Devolver Digital)

Prix ​​de l’innovation

Il en faut deux (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Wildermyth (Worldwalker Games / WhisperGames)

Déballage (Witch Beam / Humble)

Cryptage (Daniel Mullins Games / Devolver Digital)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Meilleur récit

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel (Eidos-Montréal / Square Enix)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Il en faut deux (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Psychonauts 2 (Double Fine / Xbox Game Studios)

Déballage (Witch Beam / Humble)

Prix ​​de l’impact social

Devant vos yeux (Au revoir World Games / Skybound Games)

Il en faut deux (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Life is Strange : True Colors (Deck Nine / Square Enix)

Donjon Boyfriend (Jeux Kitfox)

Chicorée : un conte coloré (The Chicorée : une équipe de contes colorés / Finji)

Meilleure technologie

Halo Infinite (343 Industries / Xbox Game Studios)

Forza Horizon 5 (Jeux de terrain de jeu / Studios de jeux Xbox)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment)

Hitman 3 (IO Interactif)

Meilleur art visuel

Forza Horizon 5 (Jeux de terrain de jeu / Studios de jeux Xbox)

Kena : Pont des esprits (Laboratoire de braise)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Psychonauts 2 (Double Fine / Xbox Game Studios)

Références | GDC