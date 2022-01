Monster Hunter Rise : plateformes, versions, exigences et DLC confirmés

Monster Hunter Rise est l’un des meilleurs épisodes de la saga de chasse de Capcom. Après le saut que Monster Hunter World a fait sur les consoles de salon, Rise est également connu comme l’évolution naturelle des livraisons portables traditionnelles, ajoutant cette fois une agilité, une verticalité et un confort aux commandes que nous n’avons jamais vu auparavant. Après un succès retentissant sur Nintendo Switch, l’œuvre des Cordópteros, des Palicos et des montures débarque sur PC ce mercredi 12 janvier à 18h00 (CET). Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le jeu, y compris ses exigences sur PC, les éditions disponibles et son analyse dans Netcost-Security.

Prix ​​et éditions de Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise peut être utilisé à la fois sur Nintendo Switch et sur PC (Steam). Selon où nous voulons jouer et quelles sont nos habitudes, une version ou une autre nous conviendra mieux. Sur ordinateur, nous avons une plus grande fidélité visuelle et des graphismes améliorés (inclut le même contenu que la version 3.6.1 de Nintendo Switch le jour de son lancement) ; Sur Nintendo Switch on a la particularité de pouvoir jouer où on veut.

Monster Hunter Rise pour Nintendo Switch : format physique (store) et digital via eShop pour 59,99 euros.

Monster Hunter Rise pour PC : format numérique via Steam pour 59,99 euros dans sa version simple.

Monster Hunter Rise pour PC : format numérique via Steam pour 70,48 euros dans sa Deluxe Edition

Que comprend l’édition Deluxe de Monster Hunter Rise ?

En plus du jeu complet, l’édition Deluxe de Monster Hunter Rise pour PC comprend le contenu suivant sous forme de bonus pour le chasseur.

Armure en couches pour le camarade Canyne « golden retriever »

Armure en couches du camarade « chat de la forêt »

Talisman du débutant, pour une aide supplémentaire en début de partie

Ensemble d’armures superposées de chasseur « Kamurai »

Pièce d’armure en couches pour le camarade Canyne « collier shuriken »

Pièce d’armure superposée camarade « Collier de poisson »

Ensemble de gestes (4 sauts)

Ensemble de pose de samouraï

Peinture pour le visage « Kabuki »

Coiffure « queue de cochon Izuchi »

Configuration minimale et recommandée pour jouer à Monster Hunter Rise sur PC

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits)

Processeur : Intel Core i3-4130, Core i5-3470 ou AMD FX-6100

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) ou AMD Radeon RX 550

DirectX : version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 23 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires : 1080p / 30fps lorsque les paramètres graphiques sont « bas ».

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits)

Processeur : Intel Core i5-4460 ou AMD FX™ -8300

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 Go de VRAM) ou AMD Radeon RX 570 (4 Go de VRAM)

DirectX : version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 23 Go d’espace disponible

Cela peut vous intéresser :

Analyse de Monster Hunter Rise pour Nintendo Switch

Analyse de Monster Hunter Rise pour PC