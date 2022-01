Sony augmente la production de PS4 en raison d’un manque de stock de PS5 en 2022

Sony Group Corporation continuera de produire des unités PlayStation 4 tout au long de 2022 pour pallier le manque d’approvisionnement de sa nouvelle génération de consoles, la PS5. La crise des matériaux semi-conducteurs et l’effondrement de la chaîne d’approvisionnement ont conduit la société japonaise à prendre cette mesure exceptionnelle qui se traduira, selon des sources corroborées par Bloomberg, par une livraison supplémentaire d’environ un million de consoles PS4 tout au long du cours actuel.

En l’absence de PS5, Sony se tourne vers la PS4 : ce sera son plan de distribution

Ce n’est que le 1er février que Sony Interactive Entertainment publiera ses résultats financiers pour le T3 / FY2021 (du 1er octobre au 31 décembre 2021), mais le journal new-yorkais prévoit déjà que Sony augmentera la production de PS4 – un produit moins cher à produire et avec de larges marges bénéficiaires – pour contester une offre PS5 incapable de répondre à la demande.

La PS4 est moins chère à produire et cette année, elle recevra au moins trois des grands produits phares de PlayStation : Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 et God of War : Ragnarok.

Selon le portail d’entreprise officiel de Sony Interactive Entertainment, au cours des douze derniers mois calculés (du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021), Sony a expédié un total de 3,1 millions de consoles PS4. Si nous ne regardons que l’exercice 2021 (du 1er avril au 30 septembre 2021), nous constatons que l’expédition reste à 700 000 unités de la plateforme déjà vétéran ; une tendance clairement baissière suite à l’arrivée de la PS5. Maintenant, Sony prévoit d’expédier un autre million de PS4 d’ici l’année civile en cours 2022.

Les livraisons de PlayStation 4 ont régulièrement diminué au cours de la dernière année et demie. Sony maintiendra la production jusqu’à —au moins— la fin de 2022. | Source : Développement commercial de Sony

La PS4 continuera de recevoir des jeux PlayStation exclusifs en 2022

« C’est l’une des consoles les plus vendues de l’histoire et il y a toujours des croisements entre les générations », a déclaré un représentant de Sony à Bloomberg. En effet, la famille de consoles PS4 a réussi à vendre 116,6 millions de consoles dans le monde jusqu’en septembre dernier, un record seulement dépassé par la Game Boy, la Nintendo DS et la PS2 dans toute l’histoire de ce support.

La stratégie de Sony avec le hardware est néanmoins logique avec celle du software. Des titres emblématiques tels que Horizon Forbidden West (18 février), Gran Turismo 7 (4 mars) et God of War Ragnarok (2022) verront le jour ce cours non seulement sur PlayStation 5, mais sur PS4. L’utilisateur de la génération précédente continuera à être approvisionné via des jeux exclusifs du label PlayStation Studios.

Le manque de stock éclabousse l’ensemble du marché des consoles ; aussi en 2022

Depuis Netcost-Security nous avons fait un reportage fin décembre 2021 pour photographier la situation du stock de consoles PS5, Xbox Series et Nintendo Switch pour la période de Noël. Les sources consultées ont confirmé à ce média le manque de stock de tous non seulement en décembre, mais aussi durant au moins le premier semestre 2022.

Les fournisseurs et fabricants de puces graphiques, d’AMD à Intel ou Foxconn, assurent que le manque de stock des principaux matériaux graphiques se poursuivra jusqu’en 2022 ; le point le moins optimiste à l’année 2023 comme la véritable reprise.

