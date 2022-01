God of War pour PC améliorera vos performances avec le pilote Nvidia Game Ready ; date de préchargement

God of War pour PC sera disponible sur Steam ce 14 janvier, ouvrant les portes à autant de millions de joueurs après avoir vendu plus de 19,5 millions d’unités sur les consoles PlayStation. Cette version bénéficiera de la technologie de Nvidia dans les cartes graphiques GeForce, comme la société elle-même l’a confirmé ; y compris de nouveaux pilotes afin de pouvoir en profiter pleinement optimisé et avec des performances améliorées.

Comment God of War s’améliorera-t-il pour PC avec les pilotes Nvidia ?

L’adaptation informatique de l’aventure de Kratos et de son fils Atreus sera compatible avec les technologies DLSS (Deep Learning Super Sampling) et Reflex.

Pour les non-initiés, Nvidia DLSS est une technologie de rendu AI innovante qui améliore les performances graphiques grâce aux processeurs AI des cartes graphiques GeForce RTX. Cette technique de suréchantillonnage tire parti d’un réseau de neurones d’apprentissage en profondeur pour augmenter les fréquences d’images et produire des images plus nettes sans compromettre les performances du jeu.

D’autre part, le Reflex est une technique qui cherche à réduire au maximum la latence et ainsi optimiser la capacité de réponse. Nvidia promet une latence de moins de 25 millisecondes alimentée par les GPU de la série GeForce RTX 30 et les moniteurs NVIDIA G-SYNC.

Le nouveau pilote annoncé mardi par Nvidia est également prêt à offrir de meilleures performances dans Rainbow Six Extraction, le multijoueur compétitif d’Ubisoft, et The Anacrusis, le multijoueur coopératif futuriste de Stray Bombay.

Le préchargement de God of War PC commence : l’heure est confirmée

En parallèle, Sony Santa Monica Studio a confirmé que le préchargement de God of War sur Steam débutera ce mercredi 12 janvier à partir de 17h00 (CET). Vous pouvez vérifier l’heure de votre pays ci-dessous. Connaître ici son prix et ses améliorations.

Calendrier de préchargement de God of War en Espagne et en Amérique latine

Espagne (heure française) : à 17h00

Espagne (Îles Canaries) : à 16h00

Argentine : à 13h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 13h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 11h00

Costa Rica : à 10h00

Cuba : à 11h00

Equateur : à 11h00

Salvador : à 10h00

États-Unis (Washington DC) : à 11h00

États-Unis (PT) : à 08h00

Guatemala : à 10h00

Honduras : à 10h00

Mexique : à 10h00

Nicaragua : à 10h00

Panama : à 11h00

Paraguay : à 13h00

Pérou : à 11h00

Porto Rico: à 12:00 heures

République dominicaine : à 12:00 heures

Uruguay : à 13h00

Venezuela : à 12:00 heures

Sources | Communiqué de presse; Sony Santa Monica