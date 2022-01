Les défis de 2022 sur Xbox : plus de jeux, xCloud et le futur de Gold

Xbox n’a pas de jeux entrés dans l’histoire. Parmi les titres avec les meilleures notes de 2021, on retrouve Forza Horizon 5, Halo Infinite, Psychonauts 2, Microsoft Flight Simulator, Age of Empires 4 et un Deathloop pour la concurrence qui est issu de sa propre étude. La société commence à récolter les fruits d’une série d’achats de développeurs qui a commencé en 2017, qui ne semblaient pas commencer dans la dernière ligne droite de Xbox One mais qui est déjà florissante en cette première année de série. Et il y a encore beaucoup à venir. Les jeux seront un élément capital pour Microsoft en 2022, qui a plusieurs défis devant lui : y aura-t-il plus de jeux en plus de ceux confirmés ? Qu’adviendra-t-il des services d’abonnement actuels ?

Bien sûr, la même chose arrive à la PS5 et aux autres appareils : le grand défi est de répondre à la demande de stock qu’il y aura et qui a été en cette première année de la nouvelle génération. Et bien que les attentes ne soient pas très optimistes, la société a confirmé qu’au cours de sa première année de vie, la série s’était vendue plus que toute autre Xbox au cours de la même période malgré le manque d’approvisionnement. Bon signe.

Jeux Xbox Series (exclusif console) en développement

CrossfireX (10 février)

Tunique (16 mars, également sur PC)

Stalker 2 (28 avril, également sur PC)

Mépris (octobre 2022, également sur PC)

Starfield (11 novembre également sur PC)

Chute rouge (2022)

Forza Motorsport

Lame infernale 2

État de décomposition 3

Perfect Dark

fable

Elder Scrolls VI

Déclaré

Indiana Jones

Everwild

Il y a plusieurs noms déjà précisés pour 2022, comme le Triple S formé par Starfield, Stalker 2 et Scorn, auquel il faut ajouter le projet multijoueur d’Arkane Studio, Redfall, la campagne CrossfireX de Remedy et quelques indies comme Tunic ou Replaced . En plus de cela, il n’échappe à personne que certains des titres non datés comme le nouveau Forza Motorsport ou Hellblade 2 semblent être à des stades plus avancés que les autres et pourraient compléter la proposition de jeu pour cette année. Parce que 2022 en aura besoin, pour spécifier si d’autres noms sont ajoutés à la deuxième année de la série. Certains, comme Elder Scrolls, Indiana Jones ou Perfect Dark, sauf surprise, sonnent encore loin.

xCloud, Game Pass, jouez n’importe où et services à venir

Le cloud gaming a un concurrent de premier plan chez Microsoft. Stadia nous a offert une latence très faible et une expérience étonnamment précise dans presque tous les scénarios, ce qui pour le moment -à notre avis- n’atteint pas avec une telle hégémonie xCloud. Cela ne veut pas dire que le projet Microsoft a fait des pas de géant, et le jeu dans le cloud depuis PC, par exemple, progresse même avec une marge d’amélioration et depuis la console cela fonctionne assez bien. D’autres domaines, comme iOS, l’expérience est loin d’être optimale. Mais la clé de xCloud n’est pas seulement le jeu en nuage, mais son lien d’or vers Game Pass.

Consolider le jeu via le cloud est un gage de succès car adhérer au Pass, c’est disposer d’un catalogue très puissant pour un abonnement mensuel avec lequel personne ne peut rivaliser aujourd’hui. Et c’est l’un des chevaux de bataille de l’expérience qui permet, par exemple, de jouer à des titres next gen avec de meilleures performances sur Xbox One que leurs versions natives.

La croissance du Game Pass marquera également cette année 2022, qui a démarré fort avec la trilogie Mass Effect incluse ce mois de janvier. En général, les annonces – au-delà des annonces exclusives le jour du départ – sont puissantes et supérieures aux autres services d’abonnement. Des indies, des sagas entières, des jeux axés sur le multijoueur… La variété est le plaisir, et le Game Pass devrait (et continuera sûrement) dans cette voie. Reste à voir ce qui se passe avec les autres services. EA Play fait déjà partie de la famille et celui d’Ubisoft+ arrive bientôt, mais pas dans le Pass.

Mouvement stratégique : que faire de l’or ?

Le revers de la médaille se trouve dans le service Gold, nécessaire pour pouvoir jouer en ligne, un pionnier dans l’offre de jeux mensuels mais qui ne passe pas par une bonne période. En 2021, il n’était plus nécessaire de jouer gratuitement -il est arrivé en retard et corrigeant une erreur majeure- et les jeux qui ont été donnés mois après mois, à quelques exceptions près, ont été assez oubliables. Il est évident que l’investissement et les efforts sont dans Game Pass, donc dans un nouveau mouvement qui fait avancer le reste, il ne semble pas déraisonnable de penser que cela peut être la dernière année de Gold comme service que nous connaissons aujourd’hui. Reste à voir comment cela s’applique. La console peut-elle prendre en charge une connexion en ligne gratuite ? Sera-t-il intégré directement dans le Game Pass sans impacter le prix ? L’équilibre entre mettre à jour une offre de service stagnante (Gold) mais toujours performante, ou optimiser encore plus un pilier de votre business model (Pass) est complexe.

Pour d’autres discussions, il sera nécessaire de savoir si Xbox abordera le chemin de la réalité virtuelle à un moment donné – pour l’instant, quelque chose en soi est exclu -, comment le succès de la Xbox Series S évoluera au fur et à mesure que les développements et les nouveaux titres se développeront. en demande et, pourquoi pas, voir s’il y a de nouveaux achats ou des offres pour des titres plus exclusifs. Le Japon est encore un territoire à conquérir.