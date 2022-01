LEGO Freezes Overwatch 2 Set Release en raison de l’affaire Activision Blizzard

LEGO va revoir sa relation avec Activision Blizzard, une entreprise qui a été dénoncée par l’État de Californie et qui porte d’innombrables accusations liées au harcèlement sexuel et au travail. Bien que la firme de jouets ait prévu de lancer l’ensemble Overwatch 2 le 1er février, elle annonce désormais qu’elle va paralyser sa commercialisation en attendant de décider des prochaines étapes.

« Nous examinons actuellement notre partenariat avec Activision Blizzard, compte tenu de nos préoccupations concernant les progrès réalisés dans la résolution des plaintes en cours concernant la culture de travail, en particulier le traitement de nos collègues féminines. [a la hora] pour créer un environnement inclusif et diversifié. Bien que nous ayons terminé l’analyse, nous allons geler le lancement du produit LEGO Overwatch 2, qui était prévu pour le 1er février 2022 ».

Xbox dit qu’ils ont changé « la façon dont nous faisons les choses » avec eux

Lorsque toutes les informations ont commencé à être dévoilées, les grandes entreprises ont commencé à prendre leurs distances avec Activision Blizzard. Sony et Microsoft ont tous deux envoyé leurs e-mails internes respectifs dans lesquels ils ont fait part à leurs employés de leurs inquiétudes concernant toutes les données rendues publiques.

Phil Spencer, responsable de la division Xbox, n’a pas voulu détailler les changements qu’ils ont apportés au quotidien avec Activision Blizzard, mais il a reconnu que certains points ont été modifiés : « Le travail que nous faisons spécifiquement avec un partenaire comme Activision est quelque chose dont je ne vais évidemment pas parler publiquement. Nous avons changé notre façon de faire certaines choses avec eux, et ils en sont conscients ». Ces déclarations ont été faites dans une interview au New York Times, dans laquelle il a révélé que la Xbox Series X et la Xbox Series S ont battu des records de vente.

Activision Blizzard a connu une année mouvementée, notamment une grève chez Raven Software en raison d’une vague de licenciements.

