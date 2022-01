Hackers dans Fortnite : les streamers se heurtent à des joueurs qui volent

Les pirates informatiques font leur travail dans toutes sortes de jeux vidéo, surtout s’ils ont une composante multijoueur et compétitive comme Fortnite. Dans l’un des derniers streams en direct du streamer CouRage, où il a joué avec Ninja et SypherPK, ils ont pu voir comment l’un de ces tricheurs pouvait voler et les tuer en toute impunité. On vous dit tout ce qu’on sait sur ces tricheurs, mais pas avant de vous rappeler que Fortnite Chapter 3 continue dans la saison 1 de son Battle Pass :

Fortnite : pirates volants Troll Ninja, SypherPK et CouRage

Dans une vidéo mise en ligne le 10/01/2022 sur la chaîne secondaire du streamer CouRage, baptisée More CouRage, on peut voir comment il collecte ses rencontres avec un tricheur capable de voler dans Fortnite. La vidéo en question est juste en dessous :

À la minute 01:20, vous pouvez voir comment CouRage est éliminé par un joueur qui a volé autour de lui et lui a tiré dessus comme rien. En effet, à la fois dans ce titre et dans beaucoup d’autres de ce genre et d’autres, la possibilité de voler (et de ne pas tomber) nous donne un avantage extrême car ce n’est pas une action qui peut être réalisée par elle-même dans le jeu, et qui reste réservée pour les pirates et autres tricheurs qui utilisent des outils pour accéder et modifier le code du jeu. Dans le reste de la vidéo, le délinquant en question est vu voler et se déplacer à volonté.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, dans la vidéo CouRage, nous pouvons voir comment le joueur en question utilise la fonction Fortnite de masquer notre surnom du reste des joueurs (il apparaît, simplement, comme » JOUEUR[332] »), bien que cela ne l’empêche pas de vous être signalé, comme l’a fait CouRage.

Heureusement, ce genre de choses sont des cas isolés, bien que le fait qu’il soit apparu à Ninja et compagnie dans un flux conjoint puisse impliquer qu’il s’agit d’un cas de pêche à la traîne et / ou de sniping délibéré. C’est-à-dire des joueurs qui se lancent délibérément dans des jeux où des streamers diffusent afin de gâcher leur expérience. En tout cas, c’est encore une curiosité de plus parmi les nombreuses que nous offre Fortnite.

