Horizon Forbidden West fuit avec des images d’une vieille construction

Une version précédente d’Horizon Forbidden West a été divulguée en ligne. VGC informe qu’il a reçu la confirmation qu’il s’agit d’une version réelle, bien que comme elle n’est pas définitive, certains éléments sont manquants. Quoi qu’il en soit, toujours selon cette source, il comprend tout le contenu de base du titre commercial. Les images qui ont vu le jour ont circulé sur les réseaux sociaux et appartiendraient à la version PlayStation 4.

Une fois que le contenu s’est retrouvé sur Twitter, une partie a été supprimée en raison d’une revendication de droit d’auteur déposée par Sony, qui indique directement la véracité du contenu. Étant donné que davantage de fuites peuvent se produire, la situation rappelle The Last of Us Part 2, le jeu vidéo primé Naughty Dog. L’étude nord-américaine a examiné comment des parties importantes de l’intrigue ont été révélées à l’avance.

Ceux qui veulent éviter les spoilers et les spoilers de l’histoire feront bien de garder les yeux sur les fuites, qui ont jusqu’à présent été inoffensives à cet égard. L’un des tweets est toujours là et montre Aloy dans la brousse.

Sortie le 18 février

Guerrilla Games finalise le développement de la suite, qui reviendra à la star Aloy. Horizon Forbidden West se anunció inicialmente como una exclusiva de PlayStation 5, pero al igual que otros videojuegos de la compañía, al final ha terminado siendo intergeneracional, por lo que los usuarios de PlayStation 4 también podrán disfrutar de la experiencia al completo a partir del 18 Février.

Ce n’est pas le seul jeu de la série que Guerrilla Games a en préparation. Profitant du fait que PlayStation VR2 a été officiellement détaillé, le studio a dévoilé son prochain projet collaboratif Firesprite, Horizon Call of the Mountain, un jeu conçu de toutes pièces pour la réalité virtuelle avec un protagoniste inédit.

Origine | VGC