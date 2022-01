Kevin Smith a écrit un film Superman avec Ben Affleck : « Il était comme une figurine d’action. »

Ben Affleck est, pour beaucoup, le meilleur Batman cinématographique à ce jour, une version très physique et imposante qui était destinée à imiter le Dark Knight de la scène de bande dessinée The Dark Knight Returns de Frank Miller, le tout dans le cadre du Snyderverse du DCEU. . Bien que de nombreuses années auparavant, l’acteur aurait pu être Superman au cinéma; à tel point que maintenant le réalisateur et scénariste Kevin Smith a admis qu’il avait écrit un film de Superman il y a longtemps avec Ben Affleck lui-même, bien que le projet ne se soit jamais concrétisé.

« Comme s’il était fait comme un super-héros »

Ceci est collecté par le média Variety à la suite de récentes déclarations du cinéaste, dans lesquelles il assure qu’Affleck était parfait pour le rôle, notamment en raison de son apparence de figurine d’action : « Je l’écrivais pour Ben Affleck. Il a été entraîné dur, je pense qu’il a été embauché pour Armageddon. C’est un putain de géant, comme s’il était fait comme un super-héros, construit comme une figurine géante, en particulier avec la hauteur. Et puis il se met aussi les muscles ».

Donc dans ma tête et dans mon cœur, c’était toujours Ben Affleck en Superman et Michael Rooker en Lex Luthor. Jon Peters m’a dit : ‘Il a les yeux de Sean Penn sur la peine de mort, il a des yeux hantés, les yeux d’un meurtrier.’ Et j’étais comme, ‘Mec, c’est Superman. Tu sais, ce n’est pas comme ça que la plupart des gens pensent de Superman. Mais il a voulu le réinventer. Je voulais quelque chose d’audacieux, graphique et adulte. Il voulait essentiellement ce que Zack Snyder a finalement fait », conclut Smith.

Rappelons que Ben Affleck s’était déjà déguisé en Superman à Hollywoodland, un film de 2006 dans lequel il incarnait George Reeves, l’acteur de la série Les Aventures de Superman des années 50.

