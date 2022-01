Bill Murray sera un méchant dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania, selon l’acteur

L’acteur Bill Murray, célèbre pour son rôle dans Ghostbusters, parmi de nombreux autres films, a confirmé que son mystérieux rôle dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie sera un méchant, bien qu’il n’ait pour l’instant pas révélé l’identité du personnage. Cela a été assuré dans une récente interview sur The Eli Manning Show présentée par l’ancien New York Giantsm Eli Manning. Le rôle de l’acteur dans Marvel Studios est surprenant, puisqu’il a toujours été connu pour jouer des personnages gentils ou drôles.

Bill Murray rejoindra-t-il Kang le Conquérant ?

Ainsi, l’ancien footballeur professionnel a interrogé Bill Murray sur son rôle dans Marvel Studios : « Vous n’êtes pas dans un film de super-héros qui sort bientôt ? L’homme fourmi? L’acteur n’a pas hésité à répondre par l’affirmative, non sans partager plus d’informations qu’on ne le savait auparavant lorsqu’on l’a interrogé sur son pouvoir : « Mon pouvoir est… je suis un méchant. » Rappelons que ce n’est qu’en octobre 2021 que la présence de Murray a été confirmée dans le nouveau film Ant-Man, dans un rôle inconnu.

https://www.youtube.com/watch?v=pGgJZG2Tot8

Et c’est que le méchant principal d’Ant-Man and the Wasp : Quantumania sera le puissant Kang the Conqiustator, interprété par l’acteur Jonathan Majors, un personnage que l’on a déjà vu sous forme de variante à la fin de la série Loki sur Disney + dans le cadre de l’UCM. Ant-Man and the Wasp: Quantumania sortira en salles le 28 juillet 2023 après le dernier passage aux premières de Disney.

Le film est réalisé par le cinéaste Peyton Reed et mettra en vedette des noms communs de la franchise tels que Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer et Michael Douglas, entre autres. Quel personnage méchant finira par jouer le bon vieux Bill Murray ? Il faudra encore attendre un peu plus d’un an et demi pour le savoir.

