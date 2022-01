Batgirl sur HBO Max : le costume de Batman de Michael Keaton et Black Canary divulgué

Le tournage de Batgirl se poursuit et c’est pourquoi des photos fuites du décor commencent à arriver dans lesquelles on découvre certaines de ses nouveautés, comme l’apparence qu’aura Michael Keaton en tant que Batman dans le film (rappelez-vous que sa présence en tant que mentor a déjà été confirmé du nouveau chien de garde de Gotham) ou la présence confirmée du Black Canary après sa présentation dans le film Birds of Prey.

Michael Keaton revient en tant que Batman

Et c’est qu’au-delà du retour très attendu de Michael Keaton dans son Batman de 1989 dans The Flash, le prochain film du speedster écarlate avec le multivers comme axe central de son intrigue, il a déjà été confirmé que Keaton répétera une fois de plus son rôle de Knight Dark sur Batgirl. Et il le fera avec un look légèrement différent de celui que nous connaissons tous si nous ignorons les images divulguées du plateau de tournage, où nous voyons une fresque du super-héros dans un costume d’aspect classique avec quelques ajustements ici et là.

Bien qu’il soit également frappant que Robin lui-même apparaisse dans une peinture murale au look des plus classiques; Verrons-nous l’acolyte emblématique de Batman dans Batgirl ? Mais c’est aussi qu’à côté des photos de Batman et Robin, d’autres photographies ont fuité dans lesquelles on voit des affiches de Black Canary ou Black Canary, un personnage joué par l’actrice Jurnee Smollett que l’on a vu dans Birds of Prey.

Batgirl sera un film exclusif pour HBO Max qui présentera le nouveau super-héros de la Batfamily dans le DCEU, un nouveau personnage interprété par l’actrice Leslie Grace qui comportera également la présence du commissaire Gordon de l’acteur JK Simmons déjà vu dans le Snyderverse. Batgirl n’a actuellement pas de date de sortie sur la plateforme de streaming Warner Bros.

Origine | RBC