Deux policiers sont licenciés pour avoir ignoré un vol pour traquer Ronflex dans Pokémon GO

Lorsque les victimes d’un vol à la chaîne Macy’s du centre commercial Crenshaw ont appelé à l’aide, les agents qui auraient dû répondre à l’appel ne l’ont pas fait. Les policiers Louis Lozano et Eric Mitchell avaient une autre mission en tête : traquer un Ronflex dans Pokémon GO, le jeu vidéo pour appareils mobiles iOS et Android. Selon Cadena SER, les documents judiciaires ont maintenant révélé que les deux avaient été expulsés du corps en 2017 pour cette négligence.

Après avoir reçu l’appel de détresse, un superviseur de patrouille a tenté en vain de contacter Lozano et Mitchell, mais tous deux ont choisi d’ignorer l’appel et de partir à la recherche de ce Pokémon particulier. Son supérieur a alors contacté une seconde patrouille, qui a été contrainte d’abandonner une autre scène de crime, un homicide ni plus ni moins. Et que les agents étaient près du centre commercial, bien que concentrés sur un travail très différent.

PHOTO :

Preuve irréfutable : les enregistrements le prouvent

L’enquête recueille les images des caméras installées dans les voitures de patrouille, qui révèlent les deux policiers en train de discuter du Ronflex qui venait de faire une apparition sur 46 avec Leimert. Une fois localisés sur leurs appareils mobiles, ils ont décrit un plan pour prendre le contrôle du Pokémon.

À la fin, ils ont réussi à capturer Ronflex, puis ils se sont attaqués à Togetic : « Les garçons vont être jaloux. Jaloux mais pas grand-chose, depuis ils ignoraient que ces actions allaient se terminer par leur limogeage. Il ne servait à rien qu’ils dénoncent la police de Los Angeles pour une prétendue violation de leur vie privée. Le juge a déterminé que faire la sourde oreille à un appel à l’aide était une raison suffisante pour retirer le badge.

Pokémon GO, développé par Niantic, est disponible pour les appareils iOS et Android. Depuis son lancement en 2016, il a évolué avec de nombreuses nouvelles mécaniques. Bien sûr, si vous optez pour Ronflex autrement que pendant que vous travaillez. Cela peut coûter cher.

Origine | chaîne SER