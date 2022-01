Ceci est le remake de Silent Hill dans Unreal Engine 5 d’un groupe de fans

Silent Hill n’a montré aucun signe de vie depuis quelques années. La licence à succès de Konami a des millions de fans désireux de faire un nouvel opus dans la nouvelle génération de consoles ; Pendant ce temps, un groupe de fans a imaginé à quoi ressemblerait un remake de l’épisode original de Keiichiro Toyama sous le merveilleux moteur graphique Unreal Engine 5.

Inutile de dire qu’il s’agit d’un ouvrage non officiel qui cherche à rendre hommage au mythe ; Il n’entend pas apporter de modifications notables à l’expérience originale, mais plutôt rester fidèle au travail de Silent Hill tant dans le décor que dans les détails de l’environnement (brouillard, aspects skins, perspective…) du jeu vidéo PlayStation original.

Les fans de Silent Hill refont la première bande-annonce

Selon les détails du projet, qui a été publié avec cette bande-annonce sur YouTube le 9 janvier, nous sommes confrontés à une pré-alpha, il reste donc un long chemin à parcourir pour la version finale de ce projet. C’est un peu plus de 4 minutes de vidéo, mais les retours reçus sont très positifs. On espère que dans un avenir proche, plus de gameplay et de progrès du projet pourront être vus sur la chaîne YouTube de Codeless Studio.

Nouveau Silent Hill en développement ?

Pour l’instant, nous savons que Silent Hill et Project Zero auront leurs propres films dans les salles et, bien que Konami ait ouvert un compte Twitter officiel pour la saga en juillet 2020, les nouveaux jeux vidéo tant rumeurs restent non confirmés. En octobre dernier, VGC, Eurogamer et Gematsu ont assuré selon des sources proches des deux médias qu’il y avait un nouveau Metal Gear Solid, Castlevania et Silent Hill en développement. Gematsu affirme que le nouveau Silent Hill est développé par un studio japonais. Il est possible que cette année 2022 nous laissions des doutes.

Origine | Studio sans code ; via DSOGaming