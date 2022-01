OnePlus lance son nouveau flagship : c’est le OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus, l’un des leaders mondiaux de la téléphonie sur le marché, a dévoilé ce mardi le lancement de son nouveau smartphone phare de la marque : le OnePlus 10 Pro 5G. Connue pour avoir l’une des meilleures relations vitesse et fluidité sur la scène Android, la firme chinoise a lancé aujourd’hui ce nouveau terminal chez le géant asiatique, le plus avancé de son histoire.

Voici le OnePlus 10 Pro 5G avancé : une pure avant-garde technologique

Ce nouveau OnePlus 10 Pro 5G embarque l’appareil photo Hasselblad pour appareils mobiles de deuxième génération, pris en charge par la solution OnePlus Billion Color, le mode Hasselblad Pro de deuxième génération et un nouvel appareil photo ultra-large à 150 °.

Le nouveau terminal phare de OnePlus offre les performances les plus rapides jamais enregistrées dans un appareil OnePlus. Pour y parvenir, ils ont eu recours à une nouvelle puce mobile puissante Snapdragon 8 Gen 1 qui contient 12 Go de RAM LPDDR5. Technologie de pointe.

Le OnePlus 10 Pro possède également la plus grande batterie à ce jour dans un appareil de la marque et capable de charger avec 80W SuperVOOC Flash Charge. Redéfinir la charge ultra-rapide.

Pete Lau, fondateur de OnePlus, s’est félicité de la nouvelle : « Le OnePlus 10 Pro dispose d’une multitude de nouvelles fonctionnalités d’appareil photo qui poursuivent notre collaboration avec le légendaire fabricant d’appareils photo Hasselblad », a-t-il déclaré. « L’appareil photo mobile Hasselblad de deuxième génération du OnePlus 10 Pro, associé à des performances ultra-rapides et à la charge la plus rapide jamais vue sur un smartphone OnePlus, constitue notre produit phare le plus complet à ce jour. »

Découvrir le puissant appareil photo Hasselblad de deuxième génération

L’appareil photo Hasselblad de deuxième génération présenté dans ce OnePlus 10 Pro est compatible avec la solution OnePlus Billion Color, qui se traduit par une application naturelle de la couleur Hasselblad à plus d’un milliard de couleurs. Comme expliqué dans le communiqué, chacune des trois caméras arrière du terminal (la caméra principale, le téléobjectif et l’ultra grand angle) est capable de filmer en couleur 10 bits. Ainsi, il est capable de capturer des photos avec une augmentation de 25% de la couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 et son traitement de capture aura 64 fois plus de couleurs que les smartphones qui tirent en couleur 8 bits.

En revanche, il faut dire que, par défaut, la caméra ultra grand-angle du OnePlus 10 Pro prend des photos avec un champ de vision de 110°, avec correction de distorsion AI. Il inclura les modes fisheye et 150 ° du OnePlus 10 Pro via un onglet dans l’application Appareil photo elle-même.

Le OnePlus 10 Pro arrivera dans deux combinaisons de couleurs : noir volcanique et forêt d’émeraude. Le smartphone sera mis en vente en Chine le 13 janvier ; dans le reste du monde, il arrivera plus tard en 2022.