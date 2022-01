Twitter révèle le top 10 des jeux les plus populaires de 2021 : Genshin, Animal Crossing, etc.

Twitter a publié quelques détails statistiques de son réseau social correspondant à l’année 2021 récemment terminée dans le domaine des jeux vidéo. Titres les plus commentés, créateurs de contenus, événements les plus suivis… Au cours de cette dernière année, le portail révèle qu’il y a eu plus de 2,4 milliards de tweets liés au jeu ; 14% de plus qu’en 2020 et dix fois plus qu’en 2017.

Genshin Impact, le jeu star de Twitter en 2021

Pour une raison quelconque, Genshin Impact s’entend à merveille avec Twitter. Communications de nouveaux contenus, fan arts, extraits du jeu… Le jeu vidéo free-to-play de MiHoYo est non seulement un succès de chiffre d’affaires — 1800 millions de dollars facturés rien qu’en 2021, selon Sensor Tower —, mais mène aussi la conversation . En deuxième position, nous avons Apex Legends, le multijoueur free-to-play établi d’Electronic Arts. Le podium est clôturé par Ensemble Stars !, le jeu de cartes mobile d’origine japonaise qui a également une adaptation manga et anime. Un grand succès en Asie.

C’est le top 10 qui, comme on peut le voir, maintient Final Fantasy, Animal Crossing, Minecraft et Fortnite comme des phénomènes ignifuges, peu importe les années qui passent.

Genshin Impact (@GenshinImpact) Apex Legends (@PlayApex) Ensemble étoiles! (@ensemble_stars) Final Fantasy (@FinalFantasy) Destin / Grand Ordre (@fgoproject) Animal Crossing : Nouveaux Horizons (@animalcrossing) À couteaux tirés (@game_knives_out) Minecraft (@minecraft) Projet Sekai (@pj_sekai) Fortnite (@fortnitegame)

Si nous regardons les résultats de l’année dernière (2020), Animal Crossing est arrivé en première place, indiquant clairement qu’à l’époque, 26 millions d’unités vendues (il en a maintenant plus de 35 millions) ont consolidé le simulateur de vie Nintendo Switch comme la vidéo jeu par excellence de l’étape la plus difficile de la pandémie de COVID-19.

L’E3 2021 bat le Summer Game Fest dans la bataille des événements estivaux

Enfin, il convient de noter que les événements les plus discutés de 2021 ont été, dans cet ordre, l’E3 2021, les The Game Awards de Geoff Keighley, le Xbox Games Showcase de juin, la Gamescom 2021 et, enfin, le Summer Game Fest 2021, également de Geoff Keighley et principal concurrent de l’E3. En 2022, l’E3 redeviendra numérique en raison de la pandémie.

Origine | Twitter