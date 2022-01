Combien de temps durera la batterie du Steam Deck ? Un développeur partage son expérience

Steam Deck approche de sa première mondiale. Le nouvel appareil portable de Valve, retardé par rapport à son plan initial en raison de la crise des matériaux et des problèmes de chaîne d’approvisionnement, répondra au souhait de ceux qui voulaient une « console portable » avec tout le catalogue actuel de Steam, mais combien de temps durera votre batterie ? L’autonomie de l’appareil, selon un développeur qui dispose d’un kit de développement, est comprise entre 2 et 5 heures.

S’adressant à Bolling Steam, un développeur anonyme a pu accéder à un kit de développement Steam Deck ; mais je n’étais autorisé à commenter que des aspects du matériel et l’expérience générale avec le système, pas des aspects plus spécifiques pour des raisons de confidentialité. Interrogé sur la durée estimée de la plate-forme, la réponse a été claire : cela dépend de la charge de l’APU (Accelerated Processing Unit), le type de processeur qu’AMD monte pour cet appareil.

Mode veille en développement et ventilateurs silencieux

En incorporant à la fois les cœurs de calcul et les cœurs graphiques sur la même puce, la polyvalence est plus grande, mais l’autonomie ne peut pas non plus être très élevée car elle dispose également d’une dalle LCD de sept pouces. « L’autonomie de la batterie est comprise entre 2 et 5 heures, selon le niveau de charge de l’APU », dit-il.

En ce qui concerne le mode veille ou sommeil, cette fonction typique de toute console portable actuelle pour reprendre un jeu à tout moment, reconnaît qu’il est en cours de travail ; sans plus de détails. Enfin, il a commenté que le bruit du ventilateur « est à peine perceptible » dans des conditions normales, à moins que la charge générale ne soit très élevée.

Cela peut vous intéresser :

Modèles Steam Deck disponibles : prix et stockage

Steam Deck eMMC 64 Go : 419 euros avec étui de transport.

Deck Steam SSD NVMe de 256 Go : 549 $ avec un stockage plus rapide, une mallette de transport et un ensemble exclusif de profils de la communauté Steam.

Deck Steam Deck SSD NVMe 512 Go : 679 $ avec stockage plus rapide, écran antireflet premium, étui de transport exclusif, bundle de profils Steam Community exclusif, clavier virtuel à thème exclusif.

Origine | Vapeur de Bolling ; via WCCFTech