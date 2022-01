Spider-Man : No Way Home : combien cela coûtera-t-il sur les plateformes numériques ? Prix ​​et détails

Après avoir balayé les cinémas du monde entier et être entré dans le top 10 des films les plus rentables de l’histoire, Spider-Man: No Way Home s’est imposé comme l’un des plus grands phénomènes cinématographiques des cinq dernières années. Les fans d’escalade en général et des aventures de Tom Holland comme Peter Parker en particulier se demandent maintenant quand ils pourront acheter ou regarder le film chez eux ; soit au format physique (DVD / Blu-Ray) soit numérique. Bien que toutes ces questions n’aient pas de réponse, ses débuts sur les plateformes numériques ont déjà un prix.

Y a-t-il une date pour la première de Spider-Man : No Way Home au format numérique ?

Selon Comic Book, le portail Fandango a initialement signalé que l’application Vudu indiquait la date de sortie du film dans les magasins numériques le 28 février 2022. Cependant, cette liste n’est pas officielle, elle n’a donc pas de raison d’être ce jour-là. en ligne.

Quelles plateformes permettent de réserver Spider-Man: No Way Home

Ce qui est officiel, c’est la disponibilité de la réservation de Spider-Man : No Way Home sur iTunes, Google Play, Amazon et Microsoft Store au prix de 19,99 $. Comment pouvez-vous voir, toujours pas de date.

De même, Amazon confirme le prix qu’aura Spider-Man : No Way Home en format physique aux États-Unis : 19,99 $ si on veut l’acheter en DVD et 24,99 $ si on opte pour le Blu-Ray.

Où regarder tous les films Spider-Man en ligne en streaming

Si vous souhaitez voir tous les films de Spider-Man sortis à ce jour dans le confort de votre foyer, y compris ceux de Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland et Spider-Man : Into the Spider-Verse, vous pouvez vérifier la disponibilité en détail . de chacun d’eux dans cet article.

Pourquoi Spider-Man du MCU n’est-il pas sur Disney + ?

La principale raison pour laquelle les films Spider-Man de l’univers cinématographique Marvel ne sont pas sur Disney + est simple : les droits de distribution du personnage appartiennent à Sony Pictures. La société japonaise a acquis ces droits dans les années 1990, lorsque Marvel traversait une grave crise économique. Ainsi, Sony décide où ses films peuvent être vus, quand et pendant combien de temps. En France, le casting se situe actuellement entre HBO Max, Netflix, Prime Video et Movistar +, selon le film.

Cela peut vous intéresser :

Sources | Bande dessinée