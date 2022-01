R64 annoncé, premier album musical sorti sur cartouche Nintendo 64

Si vous pensez avoir tout vu, vous pourriez être intéressé par le nouveau projet de Remute, un musicien qui distribue sa musique via des cartouches pour Sega Mega Drive, SNES, PC Engine ou Game Boy. Désormais, l’artiste allemand a annoncé son retour en beauté avec R64, un album pour Nintendo 64, également au format cartouche. Au total 15 chansons d’électropop, house, plafond, etc. à partir de 39,99 euros (avec le vinyle ça coûte 10 euros de plus).

Selon la description officielle, il s’agit du disque (la cartouche, plutôt) « le plus diversifié du musicien », qui d’ailleurs ne passe pas par un lecteur MP3 « terriblement compressé en fichiers WAW ou en cartes SD. « Il n’y a pas d’astuce », dit-il. « Comme pour tous les albums de Remute, le son de cette cartouche est reproduit en temps réel » et à 93,75 MHZ.

Pour mener à bien le projet, Remute s’est associé au développeur Rasky, qui est responsable du moteur sonore, ainsi que de l’expérience tridimensionnelle qui accompagne la musique. La cartouche n’a pas de protection régionale, elle fonctionne donc dans n’importe quel modèle Nintendo 64 qui a été commercialisé dans le monde.

En guise d’incitation à l’achat, l’album est également proposé en format numérique. Ceux qui précommanderont recevront une chanson maintenant (en streaming via l’application gratuite Bandcamp et également disponible en téléchargement en MP3, FLAC et plus) et le reste lors de sa sortie. Il devrait être disponible le 25 mars.

Toutes les pistes de l’album

Le miroir reflète Superposition Quand une pensée devient une arme je veux aller avec toi votre église Coaching d’entreprise Amusant stupide Tradition et modernité Avec des glaçons Hors du temps Quelle est votre citation ? Vestiges d’un culte Jimmy Boy (Très loin) Ils sont dangereux Un message du créateur

