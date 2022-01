L’éditeur de GTA V prévoit que Zynga portera ses sagas sur mobile

GTA, Red Dead Redemption, MAFIA, NBA 2K, Midnight Club, Borderlands, Bioshock, Civilization … il existe de nombreuses sagas que Take-Two Interactive a sous son égide, et toutes sont candidates pour atteindre les appareils mobiles après l’accord de Acquisition de Zynga annoncée par l’éditeur Rockstar Games. Lors d’une assemblée des actionnaires qui a eu lieu après l’annonce, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a abordé cette question.

« Peut-être plus important encore, nous avons la capacité conjointe, à la fois du point de vue du développement et de la publication, d’optimiser la création de nouveaux titres basés sur les propriétés intellectuelles fondamentales de Take-Two Interactive », a déclaré le responsable.

Selon Zelnick, ils possèdent « la meilleure collection d’adresses IP pour consoles et PC » que l’on puisse trouver dans « le business du divertissement interactif », une série de sagas qu’ils considèrent comme n’ayant pratiquement pas été exploitées dans le domaine des mobiles et téléphones portables. les modèles commerciaux free-to-play. L’exécutif a apprécié d’avoir Zynga à ses côtés.

Après avoir terminé l’année avec l’une des meilleures performances de l’histoire de notre entreprise, nous pensons qu’il s’agit d’un moment charnière qui nous permettra d’offrir de nouvelles expériences passionnantes à nos joueurs. https://t.co/yhF6LUCQmZ -Zynga (@zynga) 10 janvier 2022

Ils apprécient l’expérience dans le modèle « free-to-play »

« Les études de qualité de Zynga peuvent nous aider à développer cette propriété », car ils ont l’expertise dans la publication de jeux gratuits qui peuvent répondre aux besoins des consommateurs et alimenter les dépenses des utilisateurs continus sur leurs jeux. . « La liste est interminable et nous en sommes encore aux premiers instants. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de travailler ensemble et de créer ce qui sera certainement d’une valeur extraordinaire à l’avenir. »

Take-Two Interactive a annoncé avoir conclu un accord avec Zynga pour acquérir ses actions pour un prix de 12,7 milliards de dollars, soit environ 11 milliards d’euros au taux de change. L’opération sera achevée dans les prochains mois, elle fera donc partie du conglomérat. L’objectif est d’exploiter l’expertise et le talent du studio pour renforcer l’activité des jeux mobiles.

Origine | VGC