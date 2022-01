Les joueurs de Red Dead Online déplorent le manque de nouvelles

La communauté Red Dead Online a lancé une campagne pour se plaindre du manque de mises à jour d’emballage sur le jeu vidéo Rockstar Games. #SaveRedDeadOnline, le hashtag qu’ils utilisent, sert également à protester contre le manque de communication de la société, qui n’a pas divulgué ses plans concernant le titre. La vérité est que la dernière version du patch, Blood Money, a été publiée le 13 juillet 2021.

Les plaintes débordent Twitter

Le fusible s’est allumé le 6 juin, date à laquelle Rockstar a annoncé l’événement mensuel de janvier pour Red Dead Online. Les utilisateurs se sont vite rendu compte que non seulement il n’y avait pas de nouveau contenu, mais que les prix avaient été augmentés sur les anciennes missions. L’explosion a laissé d’innombrables tweets qui reflètent le mécontentement général d’une communauté qui se sent abandonnée par le studio Red Dead Redemption 2.

« Parce qu’il était temps que @RockstarGames fasse quelque chose pour notre jeu préféré. Nous devons nous unir en tant que communauté et commencer à agir pour nous faire entendre, plus de silence de leur part… Utilisons le tag suivant ! #SaveRedDeadOnline », a déclaré l’un des utilisateurs de ce réseau social. « Ce jeu mérite certainement mieux », dit un autre.

L’un des tweeters pense que Rockstar « s’en fout tout simplement », puisqu’il considère qu’il n’a d’yeux que pour GTA V, un jeu qui ne cesse de se vendre et dont l’aspect en ligne a été dévasté presque depuis son lancement.

Deux ans de ces bêtises de Rockstar maintenant. Ils ne s’en soucient tout simplement plus, l’attention et l’amour pour Red Dead 2 ont disparu depuis longtemps. Tout dépend maintenant de GTAV, quel taux de participation décevant. #SaveRedDeadOnline – Ben T. (@videotech_) 6 janvier 2022

Red Dead Online est inclus dans Red Dead Redemption 2, bien que le jeu puisse également être acheté séparément. Il est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Situé dans les dernières années du Far West, le titre de Rockstar Games nous emmène vivre une épopée aux États-Unis du début du XXe siècle.

Origine | Kotaku