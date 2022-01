Ben Affleck réitère sa retraite de Batman dans The Flash : « Il a mes scènes préférées »

La relation de Ben Affleck avec Batman a été de véritables montagnes russes; Et c’est qu’après avoir incarné le personnage dans le Snyderverse (dans des films comme Batman v Superman ou Justice League) et apparu à travers une brève apparition dans Suicide Squad, l’acteur a annoncé qu’il suspendait la cape en janvier 2019, le tout après avoir vécu » son pire expérience en Justice League ». Cependant, l’acteur est revenu pour terminer les reshoots du célèbre Snyder Cut, en plus d’enfiler le costume une dernière fois l’an dernier pour participer à The Flash, le film qui promet de bouleverser le DCEU à travers le multivers. Maintenant, l’acteur réitère que dans The Flash il apparaîtra comme Batman pour la dernière fois, bien que selon lui, non sans avoir apprécié le personnage comme jamais auparavant.

Sa meilleure performance en tant que Batman

C’est ce qu’il a assuré dans une récente interview avec le média Herald Sun (via Variety) dans le cadre de la promotion de son dernier film, The Tender Bar, où il a réitéré que oui, cette fois ce sera sa dernière apparition en tant que Dark Knight et qui a apprécié sa performance comme jamais auparavant : « Je n’ai jamais dit cela – c’est juste hors presse – mais peut-être que mes scènes préférées en termes de Batman et l’interprétation de Batman que j’ai faite, sont dans le film The Flash « , assure l’acteur.

« J’espère qu’ils garderont l’intégrité de ce que nous avons fait parce que je pensais que c’était cool et vraiment intéressant, différent, mais pas d’une manière incongrue avec le personnage. Qui sait? Ils peuvent décider que cela ne fonctionne pas, mais quand je l’ai fait, c’était très amusant, satisfaisant et encourageant. Et je me suis dit ‘Wow, je pense que j’ai enfin compris’ », conclut Ben Affleck à propos de son dernier rôle en tant que Batman.

Ben Affleck ne sera pas le seul Batman dans The Flash, car ce sera également le retour de Michael Keaton en tant que Batman de 1989. The Flash sortira en salles le 4 novembre 2022.

Origine | Variété