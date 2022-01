Take-Two rachète Zynga pour plus de 12 milliards de dollars

Take-Two Interactive, l’éditeur de GTA V, NBA 2K22, Boderlands 3 et Red Dead Redemption 2, a annoncé un accord pour l’acquisition de Zynga, l’une des sociétés leader sur le marché du jeu vidéo mobile. Les propriétaires de Rockstar Games et de 2K prendront le contrôle de la société après avoir versé les 12 270 millions de dollars (plus de 11 000 millions d’euros) convenus dans l’opération.

Nous sommes ravis de nous associer à Take-Two, créateur de Grand Theft Auto®, Red Dead Redemption®, Midnight Club®, NBA 2K®, BioShock®, Borderlands®, Civilization®, Mafia® et Kerbal Space Program®. https://t.co/yhF6LUCQmZ -Zynga (@zynga) 10 janvier 2022

Le marché du mobile, celui qui croît le plus

« Nous sommes ravis d’annoncer notre transaction transformatrice avec Zynga, qui diversifiera considérablement nos activités et établira notre position de leader dans le domaine du mobile, le segment à la croissance la plus rapide de l’industrie du divertissement », a déclaré Strauss Zelnick, PDG de Take -Two Intectactive.

Selon le gestionnaire, cela se traduira par une plate-forme avec laquelle ils pourront diversifier leurs titres pour les appareils mobiles. « Zynga dispose également d’une équipe expérimentée et talentueuse, nous sommes donc impatients de les accueillir dans la famille Take-Two dans les mois à venir. »

Frank Gibeau, PDG de Zynga, a commenté : « Combiner l’expérience Zynga sur les plateformes mobiles et de nouvelle génération avec les capacités de Take-Two et ses propriétés intellectuelles nous permettra d’aller plus loin dans notre mission de connexion avec le monde à travers les jeux, tout en atteindre une croissance remarquable »avec ces efforts combinés.

L’exécutif a indiqué qu’il était « fier » du « travail acharné » que l’équipe a accompli en 2021, alors que Zynga a réussi à récolter « la meilleure performance » de son histoire. « Nous sommes incroyablement ravis d’avoir trouvé un partenaire comme Take-Two, qui partage notre engagement à investir dans les joueurs, à amplifier notre culture créative et à générer plus de valeur pour nos actionnaires. » Il promet que cette stratégie commune leur permettra de « créer des jeux encore meilleurs » pour toucher un public plus large.

Origine | Prendre deux