Ben Affleck est sincère : « Justice League a été ma pire expérience à cause d’une confluence de choses »

Ben Affleck, le célèbre acteur qui a joué Batman dans DC’s Snyderverse, présente The Tender Man sur Amazon Prime Video, un film qu’il a récemment promu à travers des interviews avec divers médias américains et dans lequel il a parlé de son passé en tant que Batman à DC . Celle-ci est recueillie par le Los Angeles Times, où l’acteur a avoué que « Justice League a été ma pire expérience en raison d’une confluence de choses », en plus d’expliquer pourquoi il a quitté le projet solo de The Batman.

« Justice League était le point le plus bas pour moi »

Ainsi, Ben Affleck a décidé d’abandonner le projet solo de The Batman après ses interprétations du Dark Knight dans Batman V Superman et Justice League, en plus de son caméo dans Suicide Squad. «Je ne vais pas être heureux de faire ça. La personne qui le fait devrait l’aimer. Vous êtes toujours censé vouloir ces choses, et je l’avais probablement aimé à l’âge de 32 ans environ, mais c’est à ce moment-là que j’ai commencé à réaliser que cela n’en valait pas la peine « , dit Affleck à propos de la reprise de The Batman .

D’un autre côté, Affleck s’ouvre sur son expérience avec Justice League : « C’était le point le plus bas pour moi. Ce fut une mauvaise expérience due à une confluence de choses : ma propre vie, mon divorce, le fait d’être trop loin, les horaires qui ne correspondaient pas et puis la tragédie personnelle de Zack Snyder, et les reprises. C’était tout simplement la pire expérience. C’était horrible. C’était tout ce que je n’aimais pas à ce sujet. C’est devenu le moment où j’ai dit : ‘Je ne vais plus faire ça. Il ne s’agit même pas du fait que Justice League soit si mauvais. Parce que ça aurait pu être n’importe quoi », conclut l’acteur.

Pourtant, les fans se demanderont toujours à quoi aurait ressemblé le projet solo d’Affleck sur Batman; au moins, ils pourront voir ses adieux au personnage du prochain film The Flash, où Michael Keaton apparaîtra également comme son Batman de 1989.

Origine | Los Angeles Times