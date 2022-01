Steam pulvérise à nouveau son record d’utilisateurs simultanés

Steam a réussi à dépasser son précédent record d’utilisateurs simultanés, une étape franchie il y a quelques jours à peine, mais qui vient d’être à nouveau dépassée. Valve a lancé la nouvelle année avec plus qu’un simple toast au champagne, car le service a enregistré plus de 27 millions d’utilisateurs simultanés. Le 9 janvier, ces chiffres sont passés à 28 230 853, comme le montrent les chiffres partagés par Steam DB.

Analyste Daniel Ahmad s’est souvenu De même, Steam et d’autres services liés à Internet ont connu une augmentation du nombre d’utilisateurs en 2020, principalement en raison de la situation sanitaire mondiale, lorsque les gouvernements ont mis en place des mesures restrictives telles que le confinement de la population. La tendance à la hausse s’est poursuivie en 2021 et il semble qu’elle se poursuive de plus en plus au cours de ce tout nouveau parcours.

Les chiffres s’améliorent d’année en année

Ahmad lui-même a partagé sur Twitter une série de chiffres qui reflètent la croissance d’une année sur l’autre au mois de janvier depuis 2019. Trois ans plus tard, Steam a ajouté plus d’un million d’utilisateurs simultanés.

Janvier 2019 : 17,6 m

Janvier 2020 : 18,3 m

Janvier 2021 : 25,4 m

Janvier 2022 : 28,2 m

Valve fait face à 2022 avec un nouveau matériel à l’horizon, également étroitement lié à sa propre plate-forme. Steam Deck est une console portable qui est en fait un ordinateur très compact. La promesse est qu’il pourra jouer à tous les jeux vidéo actuellement dans la bibliothèque de titres de Steam.

L’idée initiale est que le Steam Deck soit mis en vente fin 2021 (uniquement le premier lot et avec réservation), mais l’entreprise s’est retrouvée face à une réalité dans laquelle des composants manquaient. Les premiers acquéreurs recevront leurs parts au premier semestre 2022, selon la date de leur réservation.

Origine | Base de données Steam