Street Fighter anticipe l’actualité de son avenir et présente le logo du 35e anniversaire

Près de six ans après la sortie de Street Fighter V, Capcom se tourne vers l’avenir, mais aussi vers son passé. La saga de combat de la société japonaise n’a ni plus ni moins de 35 ans, ils prévoient donc un hommage à la hauteur. On ne sait toujours pas quels seront les événements et les produits qui serviront à une telle commémoration, mais l’apparition du logo anniversaire est sortie, que vous pouvez voir sous ces lignes.

« Street Fighter fêtera son 35e anniversaire en 2022 », rappellent-ils dans un tweet écrit en japonais. « Avec l’aide de tous ceux qui nous soutiennent nous avons créé le logo », destiné à célébrer cet anniversaire. Dans le tweet, ils indiquent également que cet anniversaire servira à fournir des informations sur « l’avenir de la série », quelque chose qu’ils ont déjà abandonné l’année dernière.

Street Fighter VI en route ?

Il est inévitable de penser à un sixième volet de la saga, d’autant plus que Capcom a clairement fait savoir que le prochain projet arrivait. Takayuki Nakayama, directeur de Street Fighter V, a déclaré lors d’un événement en streaming que cet épisode était un projet « avec des hauts et des bas », mais que grâce à la communauté, ils ont pu surmonter l’adversité et renverser la vapeur. La chose intéressante a été dite ensuite, quand il a laissé entendre qu’ils utiliseraient toute cette expérience « comme tremplin » pour passer au prochain projet. Street Fighter VI ?

Il ne semble pas y avoir de contenu plus important prévu pour le cinquième jeu principal. « Bien que ce soit la fin de cette série d’expositions numériques Street Fighter V, il s’agit plus d’un « à bientôt » que d’un « au revoir ». Nous espérons pouvoir vous offrir plus d’informations l’année prochaine ».

Quoi qu’il en soit, les nouveautés de Street Fighter seront dévoilées dans les prochains mois. Pendant ce temps, les fans du genre combat ont la chance de profiter de Street Fighter V: Champion Edition, la version la plus complète et la plus mise à jour depuis le lancement du jeu en 2016.

Origine | Capcom