Les créateurs de Days Gone ont proposé une nouvelle Résistance

Les ventes de Days Gone ont peut-être fonctionné, mais Sony n’est pas intéressé par le développement d’une suite, du moins pas encore. Cette information, qui a été publiée grâce aux réalisateurs du jeu vidéo, continue d’ajouter des chapitres plus informatifs. Selon Jeff Ross, le jeu s’est vendu à plus de 8 millions d’unités. Maintenant, dans une interview avec David Jaffe (God of War), il a révélé qu’il voulait faire un nouveau monde ouvert Resistence … mais la proposition a été rejetée.

« Le concept qu’il proposait était une Résistance radicale à monde ouvert », a-t-il admis. Selon ses déclarations, il a exploré les possibilités des jeux vidéo de ce type et est arrivé à la conclusion que cette saga était idéale. « Il y avait de nombreux aspects à cette propriété [intelectual] qui se prêtaient au gameplay en monde ouvert, mais ne s’y intéressaient pas non plus. Je ne sais pas combien il s’est vendu, ils étaient intéressés par à peu près tout sauf Days Gone 2.

Résistance, une saga en jachère

Resistance est une saga née sur PlayStation 3 par Insomniac Games, le studio derrière Ratchet & Clank: A Dimension Apart, Marvel’s Spider-Man et bien d’autres titres du passé. La marque a fait son apparition sur plusieurs consoles Sony, bien que son dernier opus remonte à près d’une décennie (2012), lorsque Resistance : Burning Sky est sorti exclusivement sur PS Vita.

SIE Bend Studio, quant à lui, a également travaillé sur la marque. Le studio Siphon Filter était responsable de Resistance: Retribution pour la PSP.

Après le lancement de Days Gone, la possibilité de redémarrer Siphon Filter était laissée sur PlayStation, mais Ross n’était pas pour le travail : « Honnêtement, je n’avais aucune idée sur la façon de redémarrer. Cela ne m’intéressait pas. »

Et sur quoi Bend Studio travaillait-il actuellement ? Pour le moment, c’est un mystère. Il a été question d’un nouvel Uncharted, mais rien ne s’est officiellement passé.

Origine | VGC