Pokémon GO – Événement Montagnes de Pouvoir : Toutes les missions de votre enquête

La saison de l’héritage continue son cours dans Pokémon GO. L’année 2022 a bien commencé pour le phénomène Niantic sur les appareils iOS et Android, dont l’événement Mountains of Power nous permettra d’accéder pour un temps limité à une enquête temporaire dont nous avons déjà tous les détails. Si vous souhaitez obtenir des Pokémon comme Mawile et Beldum, lisez la suite pour savoir comment les ajouter à votre collection.

Événement Mountains of Power : date, heure et caractéristiques

Tout d’abord, nous rappelons que l’événement Montagnes de Pouvoir de Pokémon GO se tient de ce vendredi 7 janvier 2022 jusqu’au jeudi prochain 13 janvier 2022 à 20h00 heure locale. D’ici là, toutes les missions et tâches de l’enquête provisoire sont accessibles à tous. Comme vous pouvez le voir, il se concentre sur la capture de Pokémon, l’éclosion d’œufs et le gain de bonbons en marchant avec notre partenaire.

Enquête temporaire sur les montagnes de pouvoir – Partie 1 sur 2

Catch 5 Pokémon : rencontre avec Slugma (il peut ressortir brillant)

Obtenez 2 bonbons en marchant avec votre partenaire : rencontre avec Ferroseed (il peut ressortir brillant)

Hatch 1 Egg: rencontre avec Alolan Geodude (peut être brillant)

Récompenses : rencontre avec Absol (ça peut être brillant), 1000 Stardust et 10 Super Balls

Enquête temporaire sur les montagnes de pouvoir – Partie 2 sur 2

Attrapez 6 espèces différentes de Pokémon : rencontre avec Chimecho (il peut ressortir brillant)

Obtenez 2 bonbons en marchant avec votre partenaire : rencontre avec Onix (il peut ressortir brillant)

Hatch 2 Eggs : rencontre avec Beldum (il peut ressortir brillant)

Récompenses : rencontre Mawile, 2000 Stardust, 10 Ultra Ball

Pour le reste, il faut se rappeler que des créatures comme Onix et Ferroseed peuvent apparaître ces jours-ci dans la nature si on est chanceux ; tandis que dans les raids cinq étoiles, nous avons à nouveau Heatran (il peut ressortir brillant). De la même manière, Mega Aerodactyl est le principal protagoniste des Mega Raids jusqu’à la fin de l’événement.

Vous pouvez connaître tous les détails de la Community Day de ce mois de janvier 2022 dans ce lien.

Sources | Canard aux poireaux; Pokémon GO Live