Shingeki No Kyojin – Saison 4 Partie 2 : Où regarder la fin de l’Attaque des Titans en ligne

Un mythe du monde de l’anime est sur le point de prendre fin. L’Attaque des Titans (Shingeki no Kyojin), ou L’Attaque des Titans, comme on la connaît en Espagne, se déroule à partir de ce mois de janvier au début de la deuxième partie de la saison 4 (dernière saison), qui adapte les derniers chapitres de l’original du manga Hajime Isayama. Après toutes ces années de succès, les amoureux des aventures d’Eren, Mikasa, Erwin et compagnie peuvent voir dès ce 9 janvier l’aboutissement d’un des anime les plus influents de ces derniers temps.

Où et quand regarder Shingeki no Kyojin Saison 4 Partie 2

Comme dans d’autres séries animées, Crunchyroll détient les droits de diffusion de Shingeki no Kyojin en Espagne et en Amérique latine. Le premier chapitre de la dernière saison (épisode 76) a été diffusé ce dimanche 9 janvier à 21h45 (CET), 12h45 heure du Pacifique.

Désormais, tous les dimanches à 17h10 (CET), nous pourrons regarder un nouvel épisode de la saison 4 partie 2 de Shingeki no Kyojin jusqu’à la grande finale. Par conséquent, ce dimanche 16 janvier 2022 à 17h10, heure de la péninsule espagnole, l’épisode 77 de la série sera diffusé.

La plate-forme de streaming Crunchyroll a actuellement la saison 1, la saison 2, la saison 3 et la saison 4 partie 1 dans leur intégralité, tandis que des portails tels que Netflix et Amazon Prime Video ont également une partie de la licence de la série. Dans le cas de Prime Video, les saisons 1 à 3 dans leur intégralité ; Quant à Netflix, il a actuellement la saison 3, partie 1.

Ceux d’entre vous qui s’intéressent au manga, il faut dire que la série complète avec ses 34 tomes est distribuée en Espagne par Norma Editorial.

