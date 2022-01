Forza Horizon 5 continue imparable : dépasse les 15 millions de joueurs

Forza Horizon 5 a atteint 15 millions de joueurs ce 9 janvier 2022. Alors que deux mois seulement se sont écoulés depuis la première de ce cinquième volet numéroté de la série de conduite Playground Games, la communauté Xbox et PC indique clairement que l’intérêt de la série est superlatif.

Si le 19 novembre on parlait de 10 millions de joueurs, en un peu plus d’un mois et demi le jeu se consolide au Mexique comme le jeu vidéo Xbox Game Studios qui a atteint ce chiffre le plus rapide. Dans le contexte, Forza Horizon 4 a atteint 24 millions de joueurs en novembre 2020 ; deux ans après son lancement. Si nous ajustons le jalon Forza Horizon 5 au temps qu’il a fallu pour son prédécesseur, nous voyons que FH4 a atteint ces mêmes 15 millions de joueurs en juillet 2020 ; c’est-à-dire qu’il a fallu près de deux ans pour y parvenir.

Xbox Game Pass, le parfait copilote

Le cadre de Forza Horizon 5 est cependant très différent, avec un Xbox Game Pass – là où il est disponible – établi qui a dépassé les 18 millions de membres en janvier de l’année dernière, selon les dernières données officielles. Les estimations placent le service réussi de Microsoft entre 25 et 30 millions d’abonnés, en l’absence de confirmation officielle. Aux utilisateurs de Xbox Game Pass et de vente directe, il faut ajouter l’accumulation de Steam, le portail officiel de jeux PC de Valve, où il figure toujours parmi les meilleurs vendeurs.

Dans l’ensemble, le plan de Playground Games avec le jeu maintient la même philosophie que les quatre derniers versements : deux extensions majeures qui arriveront dans un proche avenir. On ignore actuellement ce qu’ils offriront et quand ils arriveront. Ce qui est certain, c’est que le titre jouit d’une santé de fer, imitant les traces de FH4 et de Sea of ​​​​Thieves, qui avec quatre ans de retard compte déjà plus de 25 millions de joueurs.

Forza Horizon 5 est disponible sur les consoles Xbox Series, Xbox One, Windows 10 PC et fait partie du catalogue Xbox Game Pass.

Origine | MauroNL