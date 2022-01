Qu’est-ce que Wordle ? Le jeu de mots quotidien qui triomphe sur Twitter

Wordle est devenu le premier grand phénomène viral de 2022. Ceux qui sont entrés dans le réseau social Twitter ces derniers jours auront pu voir des messages pleins de curieux carrés gris, jaunes ou verts, mais de quoi s’agit-il ? Nous expliquons en quoi consiste ce jeu et comment ses mécanismes fonctionnent.

Wordle : règles principales et mécaniques

La mécanique de Worlde est assez simple, mais vous devez garder à l’esprit deux de ses règles principales :

Wordle

Le but est de deviner un mot de cinq cartes.

Nous ne pouvons jouer qu’un seul match par jour.

Nous avons six tentatives en tout.

Tout d’abord, ce que nous devons faire pour jouer à Wordle est d’accéder à cette page Web. Actuellement, il n’a pas d’application pour iOS et Android, mais simplement une version pour le navigateur qui manque également de publicité.

Je ne comprends pas comment tu peux devenir si accro à ça Wordle (FR) # 3 6/6 ??

??

??

??

??

?? – Juan Carlos Saloz (@jcsaloz) 9 janvier 2022

Sans aucun indice, mais de petites révélations à chaque tentative, nous devons utiliser la déduction et réfléchir le plus possible. Une fois que nous avons saisi un mot de cinq cartes – actuellement uniquement des mots en anglais – l’outil nous montrera en vert si l’une des cartes se trouve dans le mot à deviner et qu’elle est juste là.

La carte du mot cible sera marquée en jaune… mais dans une position différente. Enfin, les cases dans lesquelles les cartes saisies n’apparaissent pas dans le mot énigmatique resteront en gris.

Il est très facile de partager nos résultats sur les réseaux sociaux comme Twitter, alimentant ainsi le désir de voir si certains de nos abonnés sont capables de résoudre le puzzle dans ces six tentatives possibles.

Pourquoi Wordle est-il devenu viral ? Origine du jeu

Tout a commencé avec l’idée de l’ingénieur Josh Wardle, comme l’explique le New York Times, avec l’idée d’avoir un hobby pendant les mois de pandémie pour son partenaire, qui aimait ce type de jeu de mots. Si au début seulement une poignée de personnes jouait, au fil des mois, c’est devenu un phénomène de masse. Le temps nous dira s’il s’agissait d’un phénomène viral sporadique ou s’il se consolidera de manière récurrente dans le cadre de nos loisirs.

Dans le passé, Wardle avait déjà développé ses compétences avec les mots et les casse-têtes sur le forum Reddit, en particulier avec Place et The Button. Sans aucun doute, Worlde est sa création la plus célèbre.

