Horizon Forbidden West aura un HUD minimaliste et un arbre de compétences remanié

Horizon Forbidden West vise à être une évolution naturelle par rapport à Horizon Zero Dawn sur tous les fronts jouables. L’œuvre originale de Guerrilla Games publiée en 2017 sera désormais accompagnée de cette suite directe sur PS4 et PS5, une aventure mettant en vedette à nouveau Aloy où les améliorations de la section graphique ne seront qu’une des nombreuses sections renouvelées.

Dans les déclarations du directeur de l’étude néerlandaise, Mathijs de Jonge, à Game Informer, les missions secondaires seront désormais beaucoup plus variées ; tandis que dès le début de l’aventure le HUD sera moins chargé, donnant ainsi une sensation minimaliste pour faciliter l’immersion. « Par défaut, le jeu démarre dans un mode minimaliste où il y a le moins d’informations HUD possible à l’écran », explique de Jonge. « Dans ce mode, vous pouvez également faire glisser votre doigt vers le haut sur l’écran tactile, et cela fera immédiatement apparaître toutes les informations importantes », des objectifs, de la santé ou de l’inventaire.

Horizon Forbidden West proposera six styles de jeu ; nouvel arbre de compétences

En ce qui concerne l’arbre de compétences, Horizon Forbidden West le réorganisera de haut en bas pour offrir aux utilisateurs plus d’options lors du choix de leur style de jeu. Au total, six styles de jeu : mêlée (mêlée), trappeur (pose/désarmement des pièges), chasseur (armes à distance), survivant (santé/ressources), infiltrateur (furtivité) et maître de la machine (piratage). Chaque spécialisation aura entre 20 et 30 compétences différentes.

Horizon Forbidden West devrait sortir le 18 février sur PS4 et PS5. Vous pouvez connaître toutes les nouvelles liées au jeu ici. De plus, la semaine dernière, nous avons vu Horizon Call of the Mountain pour PS VR2, un nouvel opus dont nous pourrons bientôt profiter sur le nouvel appareil de réalité virtuelle PlayStation. Bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie, il est confirmé que Firesprite Games participe directement au développement.

Origine | Informateur de jeu