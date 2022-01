Black Adam : Dwayne Johnson partage le processus créatif derrière le personnage

Black Adam est l’un des films les plus attendus que nous verrons cette année. Sa première aura lieu le 29 juillet et l’acteur incontournable qui incarnera le protagoniste, Dwayne Johnson, a partagé une image curieuse sur Instagram, dans laquelle on peut apprécier la complexité de l’une des séances de tournage, qui consiste à passer plus de 10 des heures assis sur une chaise et entouré de caméras.

L’acteur évoque les débuts du personnage en tant qu’esclave, assurant que filmer ce type de séquence est un travail « complexe et délicat », puisque les seuls mouvements qu’il peut effectuer résident dans les yeux, la tête et les épaules. De même, il a également profité de la publication pour remercier ses collègues de leurs efforts : du réalisateur Jaume Collet-Serra aux différents membres de l’équipe.

Black Adam : Première le 29 juillet

A défaut de plus de 6 mois pour sa première dans les salles du monde entier, ce que l’on sait du film, c’est qu’il est appelé à approfondir les origines du personnage, qui remontent à l’Egypte ancienne, ou peut-être opter pour une version plus moderne. approche. Le méchant du premier Shazam était dans les comics qui a libéré Black Adam, alors qui sait… Le charisme de The Rock suffira-t-il à donner à DC une autre sous-saga ? La vérité est que nous aimerions le voir frapper Shazam.

Les séries et films de super-héros qui sortiront en 2022

L’année que nous venons de commencer est riche en premières. Spider-Man: Across the Spider-verse, partie 1, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Morbius en sont de bons exemples. Si vous voulez savoir tout ce que 2022 apportera, vous pouvez consulter le calendrier complet sur le lien suivant.

Black Adam devrait sortir le 29 juillet.

