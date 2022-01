Dying Light 2: Stay Human surprend par sa durée; la campagne dure plus de 70 heures

Dying Light 2: Stay Human arrive le 4 février prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Et en attendant son lancement, il semble que Techland ne veuille pas perdre un seul jour dans ses plans pour partager constamment de nouveaux détails du jeu ; Si hier nous vous disions à quoi ressemblera son système de progression, aujourd’hui c’est au tour de la question à un million de dollars : combien de temps ça dure ? L’étude polonaise a surpris tout le monde hier soir, assurant que l’expérience peut même dépasser 500 heures. Bien entendu, à la surprise des utilisateurs, les responsables du titre ont décidé de clarifier les détails rapidement.

Histoire + quêtes secondaires, si vous n’êtes pas pressé, cela devrait vous prendre environ 70-80 heures – Lumière mourante (@DyingLightGame) 8 janvier 2022

De combien d’heures avons-nous besoin pour terminer l’histoire et à 100 % ?

Le premier message publié sur Twitter comparait la durée estimée à 500 heures pour exploiter pleinement toutes les possibilités du jeu, et ironisait sur le fait que c’est plus ou moins le temps qu’il faudrait pour voyager à pied de Varsovie à Madrid. Cependant, ils ont immédiatement voulu préciser qu’un joueur peut prendre beaucoup moins de temps pour y parvenir, et que ce chiffre fait référence à l’exploration de chaque bâtiment, au déverrouillage de toutes les fins et à des choses au-delà de la réalisation de toutes les missions. Dans presque tous les cas, le tweet suivant expliquait que « cela peut être fait en moins de 100 heures ».

Quant à un jeu normal axé sur le dépassement de l’histoire et la réalisation de toutes les missions secondaires, l’étude estime une durée comprise entre 70 et 80 heures, un chiffre qui indique également que nous sommes face à un jeu vidéo assez long.

Dying Light 2: Stay Human sortira le 4 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Techland a également confirmé que ce mois-ci ils partageraient une bande-annonce de gameplay sur consoles.

Origine | Dying Light 2 : restez humain