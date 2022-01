Ils recréent une PS5 et une Xbox Series X avec des pièces LEGO et le résultat est incroyable

Compte tenu des problèmes de stock à ces dates pour la PS5 et la Xbox Series X, la seule possibilité d’obtenir une nouvelle console peut être comme l’a pensé BrickinNick. Cet utilisateur de Twitter est un spécialiste de la recréation de différentes structures avec des pièces LEGO, et cette fois il a jugé bon de nous ravir avec deux recréations grandeur nature, complètement fantastiques, des deux consoles, pleines de détails et avec leurs commandes respectives.

De plus, les deux projets pourraient devenir deux ensembles à part entière pour la société danoise grâce au programme Lego Ideas, où n’importe qui peut montrer sa création et demander un soutien, devenant un produit officiel s’il atteint 10 000 supports. Pour cela, il vous suffit de créer un compte Lego Ideas et de voter pour la création de BrickinNick.

Deux récréations fantastiques en LEGO

« Recréer une PS5 avec des pièces Lego à l’échelle 1: 1 a été ennuyeux », reconnaît BrickinNick dans la description de son projet. « Il a des courbes compliquées et des angles extrêmement difficiles à construire, mais à la fin ils ont pu s’adapter très bien. Tous les boutons, ports et autres détails peuvent être trouvés exactement là où vous vous attendez à les voir. Et pour l’amener au niveau suivant, je l’ai conçu pour s’ouvrir et révéler trois scènes de jeux vidéo cachées à l’intérieur. Chaque scène peut être détachée de la console pour se montrer. «

Une création digne de la concurrence, bien sûr, d’autant plus qu’elle contient de nombreux détails qui à première vue peuvent passer inaperçus. Par exemple, dans le cas de la manette Xbox Series X, on peut découvrir qu’elle possède même son compartiment correspondant pour les piles… et les piles elles-mêmes. Sans aucun doute, l’une des meilleures créations vues ces derniers temps liées aux jeux vidéo.

