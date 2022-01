Marvel’s Spider-Man 2: le jeu mettra en vedette l’auteur de Subnautica: Below Zero

Même s’il faudra encore attendre sa première (2023), Marvel’s Spider-Man 2 est l’une des sorties les plus attendues sur PS5. Bien qu’à l’heure actuelle, peu de détails soient connus sur le projet, tout indique que nous faisons face à quelque chose de très ambitieux ; Cette même semaine, un nouveau talent a été confirmé pour rejoindre le développement du jeu : Brittney M. Morris, scénariste du célèbre Subnautica : Below Zero et auteur du roman Wings of Fury de Miles Morales, entre autres publications.

Marvel’s Spider-Man 2 : un jeu « massif » de nouvelle génération

En septembre dernier, Tony Todd, le protagoniste de Candyman qui interprétera Venom, a déclaré que le jeu serait « massif ». Bien entendu, il n’a pas précisé s’il faisait référence à la taille de la scène que l’on peut explorer ou à la quantité de contenu disponible. De leur côté, d’Insomniac Games ils ont profité de l’annonce du titre pour assurer vouloir « tester tout le potentiel » de la PS5, chose qu’ils jugent « très amusante ».

Concernant le scénario, la seule chose que le studio a commentée à ce jour est que l’objectif n’est pas seulement de « raconter une grande histoire de super-héros, mais aussi de vous proposer une histoire humaine passionnante, pleine d’humour et d’émotion, qui plonge dans la personne derrière le masque « . Bryan Intihar en sera le directeur créatif et Ryan Smith répétera dans la direction, puisqu’il était déjà en charge du premier volet, sorti en 2018.

Marvel’s Spider-Man 2 arrivera exclusivement sur PS5 dans le courant de 2023. La première partie et le spin-off axé sur Miles Morales sont disponibles sur PS4 et dans des versions remasterisées pour PS5.

Origine | Brittney M. Morris dans Twitter