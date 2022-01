Fortnite x Cobra Kai : All Valley Cup ; dates, heures et récompenses

Epic Games a annoncé la All Valley Cup à Fortnite, poursuivant sa collaboration avec Cobra Kai. Il s’agit d’un tournoi Fortnite Battle Royale dans lequel nous pouvons obtenir gratuitement des graffitis exclusifs des dojos Cobra Kai, Miyagi-Do et Eagle Fang si nous sommes bien placés. On vous dit ici tout ce qu’il faut savoir sur cet événement de la saison 1 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 3 :

All Valley Cup à Fortnite : comment participer et obtenir gratuitement des graffitis Cobra Kai

Annonce officielle de la Fortnite All Valley Cup

La Fortnite Battle Royale All Valley Cup commence le samedi 8 janvier 2022, à une heure différente selon notre région de jeu. Les meilleurs joueurs de chaque région remporteront les graffitis Cobra Kai, Miyagi-Do et Eagle Fang. Pour participer, nous devons saisir la liste de lecture correspondant à la date et l’heure appropriées. Pour consulter le programme, rendez-vous dans l’onglet « All Valley Cup » sous « Compétition » dans le menu Fortnite Battle Royale.

Dates et horaires de la Fortnite All Valley Cup pour l’Europe

Europe : de 16h00 CET à 19h00 CET le samedi 8 janvier 2022.

États-Unis – Côte Est : de 23h00 CET le samedi 8 janvier 2022 à 02h00 CET le dimanche 9 janvier 2022.

États-Unis – Côte Ouest : de 02h00 CET à 05h00 CEST le dimanche 9 janvier 2022.

Brésil : de 22h00 CET le samedi 8 janvier 2022 à 01h00 CET le dimanche 9 janvier 2022.

Asie : de 10h00 CET à 13h00 CET le samedi 8 janvier 2022.

Moyen-Orient : de 15h00 CET à 18h00 CET le samedi 8 janvier 2022.

Océanie : de 09h00 CET à 12h00 CET le samedi 8 janvier 2022.

Dans la All Valley Cup, le mode de jeu Solitaire sera joué. Nous aurons jusqu’à trois heures pour jouer jusqu’à dix matchs. Les meilleurs joueurs de chaque région peuvent obtenir des graffitis gratuits avec les logos des dojos de la série Cobra Kai.

Fortnite : système de pointage de la All Valley Cup

Voici le système de classement qui sera utilisé dans la Fortnite All Valley Cup :

Victoire magistrale : 30 points

2e : 25 points

3e : 22 points

4e : 20 points

5e : 19 points

6e : 17 points

7e : 16 points

8e : 15 points

9e : 14 points

10e : 13 points

Du 11 au 15 : 11 points

Du 16 au 20 : 9 points

Du 21 au 25 : 7 points

Du 26 au 30 : 5 points

Du 31 au 35 : 4 points

Du 36e au 40e : 3 points

Du 41e au 50e : 2 points

Du 51 au 75 : 1 point

Chaque élimination : 1 point

Fortnite All Valley Cup : prix et positions

Ce sont les prix que nous pouvons obtenir dans la Fortnite All Valley Cup

Voici les prix et récompenses que nous pouvons obtenir dans la Fortnite All Valley Cup, selon notre région et la position dans laquelle nous nous trouvons :

Top 10 % de chaque région : graffitis Eagle Fang, graffitis Miyagi-Do et graffitis Cobra Kai

Top 30% de chaque région : graffitis Miyagi-Do et graffitis Cobra Kai

Top 50% de chaque région : graffiti Cobra Kai

Sources : Epic Games [1] [2], Fortnite Battle Royale