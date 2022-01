Horizon Forbidden West aura "meilleures missions secondaires", selon son directeur

La couverture d’Horizon : Forbidden West qu’ils ont faite dans Game Informer continue de nous laisser beaucoup d’informations sur le jeu Guerrilla Games, ce qui est logique étant donné qu’il ne reste qu’un mois et demi avant son lancement. Aujourd’hui, il est temps d’en savoir plus sur les missions secondaires, qui auront plus de profondeur, selon son directeur, et sur son HUD, qui sera le plus minimaliste possible.

L’inclusion de missions secondaires qui encouragent le joueur à s’impliquer encore plus a été l’une des grandes préoccupations de l’étude néerlandaise, essayant également d’obtenir des récompenses qui valent le temps investi. « Il y a beaucoup plus de variété à cet égard, un plus grand sentiment de récompense et d’accomplissement lorsque vous obtenez quelque chose de cool en échange de ces missions », a déclaré Mathijs de Jonge, directeur d’Horizon : Forbidden West. « C’est une autre section où nous avons pensé qu’il y avait place à l’amélioration. Donc, vous obtenez une arme ou un équipement qui est bon, quelque chose qui est vraiment utile pour votre prochaine mission ou activité. »

Un HUD moins invasif

Et le HUD ? Celui-ci offrira dans un premier temps les bonnes informations, étant moins invasif que dans Horizon : Zero Dawn. De Jonge précise que le défaut activé dans cette suite sera très minimaliste, mais que le joueur pourra obtenir plus d’informations simplement en faisant glisser son doigt sur l’écran tactile du DualSense de PS5 ou du Dual Shock 4 de PlayStation 4, puisque le jeu arrivera sur les deux plateformes.

Guerrilla Games est toujours d’actualité non seulement à cause d’Horizon : Forbidden West, qui arrivera sur PS4 et PS5 le 18, mais aussi à cause de l’annonce d’Horizon : Call of the Mountain, le premier jeu majeur annoncé pour PlayStation VR2, dont l’officiel l’annonce a été faite il y a quelques jours à peine.

