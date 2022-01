Dying Light 2: Stay Human partage de nouveaux détails sur son système de progression

Dying Light 2: Stay Human poursuit sa préparation pour le lancement, prévu pour le 4 février prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Au cours des dernières semaines, Techland a offert de nouvelles informations sur différents éléments du titre d’action et de survie comme les objets de personnalisation ou l’histoire, entre autres. Cette fois, c’est au tour de la progression et du système de capacités de notre personnage.

Grâce à Twitter, l’étude polonaise a montré l’arbre de compétences dans lequel nous pouvons débloquer de nouvelles compétences pour augmenter nos chances sur le champ de bataille. De plus, il a également été confirmé que tout ce que nous faisons dans le jeu nous permettra de gagner des points d’expérience : sauter, frapper des ennemis, grimper et d’autres actions.

La ville de Villedor nous attend

Le jeu se déroule plusieurs décennies après les événements survenus dans le premier opus, et bien que la structure du titre soit la même, Techland a assuré que les deux pouvaient être appréciés indépendamment. A cette occasion, le titre nous emmène dans la ville de Villedor, qui a une superficie jusqu’à quatre fois plus grande que Harran, décor du titre original de 2015. Chez Netcost-Security nous avons eu l’occasion de tenter cette nouvelle aventure et nous pensent qu’il s’agit de « l’un des produits exceptionnels des premiers mois de l’année » à la fois jouable et narratif.

Dying Light 2: Stay Human sortira le 4 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. De plus, nous vous rappelons que le premier opus recevra bientôt une mise à jour de nouvelle génération, qui améliorera le jeu à un niveau technique (résolution et FPS) entièrement gratuit.

Origine | Dying Light 2 : restez humain