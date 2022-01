L’Ascent pour PS5 et PS4 est déjà classé à l’ESRB

The Ascent, le RPG d’action sur le thème du cyberpunk développé par Neon Giant, se rapproche de plus en plus de PS5 et PS4. Le titre, qui apparaissait enregistré à Taïwan en décembre dernier, vient d’être coté à l’ESRB (Entertainment Software Rating Board) aux États-Unis. Il y a plusieurs semaines, le studio de création du jeu a invité les utilisateurs qui ont posé des questions sur une future version pour les consoles PlayStation à rester à l’écoute des nouvelles à venir et a assuré qu’ils étaient au courant des demandes.

Rôle et action dans un environnement cyberpunk

L’Ascension nous emmène dans une grande ville où les grandes entreprises se disputent le pouvoir. Le jeu s’engage à combiner certaines des règles de base du genre RPG avec de fortes doses d’action. Il offre une liberté de mouvement et la possibilité de rencontrer différents personnages, d’effectuer des missions secondaires et d’explorer des armes et des ressources. La façon dont il embrasse le thème du cyberpunk est l’une de ses grandes attractions.

Dans notre analyse (7,5 sur 10), nous avons dit que « The Ascent offre aux amateurs de cyberpunk un cadre où ils peuvent libérer leurs rêves d’acier et de néon. Aux commandes, nous trouvons un tireur viscéral et puissant qui joue avec le paysage pour survivre à des hordes d’ennemis assoiffés de sang. Pouvoir se baisser et soulever l’arme est une combinaison qui ajoute de la profondeur aux éléments qui nous entourent, puisqu’un simple stand de restauration rapide, par exemple, peut devenir un parapet avec lequel reprendre son souffle et continuer à se battre ».

The Ascent est sorti en juillet 2021 sur PC, Xbox Series X | S et Xbox One. Le jeu fait partie du catalogue Xbox Game Pass et on connaîtra bientôt la date de son arrivée sur PS5 et PS4.

Origine | CERS ; via VG247