Dragon Age 4 sera "une expérience solo avec des décisions importantes"

Bien que les informations sur le nouveau Dragon Age – toujours sans nom définitif – arrivent par hasard, de Bioware elles laissent de petits aperçus, garantissant toujours que le développement est sur la bonne voie. Ainsi, aujourd’hui, nous pouvons savoir que, malgré l’introduction d’un petit mode multijoueur dans Dragon Age Inquisition, la prochaine itération de la franchise RPG sera « une expérience solo construite avec des décisions qui comptent ».

Ainsi, comme il est d’usage dans le studio qui est aussi le créateur d’autres grands RPG comme la trilogie Mass Effect ou Star Wars : Knights of the Old Republic, entre autres, les décisions du joueur joueront un rôle clé dans le développement de l’aventure. . Chez Bioware, ils se concentrent sur la création de « mondes d’aventure, de conflit et de camaraderie qui vous inspirent à être le héros de votre histoire », comme l’a écrit Gary McCay, directeur général, sur le site officiel du studio.

Le retour de l’une des grandes études du rôle

Selon McCay, Bioware souhaite que le lancement du nouveau Dragon Age soit un grand moment et qu’il reçoive un accueil similaire à celui de Mass Effect Legendary Edition. Il ne peut pas détailler quand cette sortie sera, mais il promet évidemment plus d’informations à l’avenir. Concernant Mass Effect, McKay rappelle qu’ils travaillent également sur la prochaine aventure dans la galaxie, anticipant que si les fans jettent un œil à l’affiche qu’ils ont publiée en novembre à l’occasion du N7 Day, il y a « au moins cinq surprises, toutes pointant vers un avenir incroyable dans l’univers de Mass Effect. «

Avec les deux projets en cours, tous les fans du genre du jeu de rôle espèrent que Bioware reviendra selon ses propres termes, après un Mass Effect Andromeda qui a reçu un accueil mitigé. Pire encore était le cas d’Anthem, aspirant à entrer dans l’élite du tireur de looter et que même une mise à jour majeure qui promettait de lui donner une seconde vie a été annulée.

Source : Bioware