Personne ne sauve le monde confirme la sortie du Xbox Game Pass : date et détails

Xbox Game Pass s’additionne et continue ; En plus de la confirmation que Rainbow Six Extraction entrera en service dès le jour de son lancement le 20, quelques jours avant nous pourrons profiter d’un autre titre : Nobody Saves the World, la nouvelle aventure de jeu de rôle d’action développée par les créateurs du populaire Guacamelee !. Le jeu ouvre le 18 janvier et à partir de ce moment, il sera disponible dans le service d’abonnement.

Personne ne sauve le monde : à quoi ça ressemble et de quoi s’agit-il ?

Le titre se définit comme un RPG d’action dans lequel nous explorerons des donjons à la recherche de trésors et affronterons toutes sortes d’ennemis. Le protagoniste s’appelle « Nobody », un humanoïde sans visage qui se réveille dans un endroit hostile sans pouvoir se souvenir de quoi que ce soit sur son origine. Heureusement, il découvre bientôt qu’il a le pouvoir de prendre la forme de différentes créatures et de tirer parti de leurs caractéristiques. De Drinkbox Studios, ils soulignent que nous pouvons jouer avec un ami grâce au mode coopératif, ainsi que le nombre de donjons dans lesquels nous devrons entrer pour sauver le monde.

Le Xbox Game Pass démarre fort en 2022

Le service d’abonnement de Microsoft pour PC, Xbox Series X | S et Xbox One, qui nous permet de télécharger et de profiter de centaines de titres moyennant un abonnement mensuel, a récemment dévoilé la première vague de jeux qui seront ajoutés au catalogue en janvier. Certains comme Mass Effect Legendary Edition (via EA Play), Outer Wilds et The Pedestrian sont maintenant disponibles. Consultez toutes les actualités dans le lien suivant.

Nobody Saves the World sortira le 18 janvier prochain sur PC, Xbox Series X | S et Xbox One. Il sera ajouté au catalogue Xbox Game Pass à partir de ce même jour.

