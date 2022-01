TOTY dans FUT FIFA 22 : tous les attaquants nominés pour l’équipe de l’année

EA Sports a publié la liste des attaquants nominés pour le FIFA 22 TOTY (Équipe de l’année), une liste composée d’attaquants, d’ailiers, d’attaquants et de milieux de terrain qui en ont assez de marquer des buts au cours des douze derniers mois. Au total, 21 grands noms parmi lesquels cette fois il y a une représentation espagnole et deux fois. Les mérites de Gerard Moreno avec Villarreal et Mikel Oyarzabal avec la Real Sociedad leur ont valu à tous les deux une place dans une telle sélection de toutes les stars. En fait, à part eux, il n’y a que deux autres joueurs dans le championnat Français : Luis Suárez, de l’Atlético de Madrid, et Karim Benzemá, du Real Madrid.

Quand le TOTY de FUT FIFA 22 est-il voté ?

Dans les prochains jours, ce sera la communauté elle-même qui décidera lequel de ces nominés mérite de figurer enfin dans l’équipe de l’année FIFA 22. Concrètement, nous pourrons voter pour nos favoris entre le lundi 10 janvier 2022 à 17h00 heure locale espagnole) et le mardi 18 janvier à 9h59 (encore une fois, heure locale espagnole). Le vote aura lieu via le site Web du jeu et les noms choisis seront disponibles dans Ultimate Team au cours des prochaines semaines. Pour que vous puissiez commencer à réfléchir aux attaquants que vous souhaitez voir dans votre équipe, nous vous laissons la liste complète des nominés pour ce poste :