Dragon Ball Super: Super Hero montre de nouveaux arts de Vegeta et Pan

Dragon Ball Super: Super Hero, le nouveau et tant attendu nouveau film de la franchise Dragon Ball, fait déjà chauffer ses moteurs pour sa première prévue dans les cinémas japonais le 22 avril 2022. C’est pourquoi les nouvelles à son sujet arrivent film sous la forme d’un nouveau regard sur deux de ses protagonistes à travers deux nouveaux arts à la fois de Vegeta et de Pan, offrant ainsi un nouveau regard sur les apparences que les deux porteront dans le nouveau long métrage de la Super saga.

Voici à quoi ressemblera le prince des Saiyans dans Super Hero

Ainsi, et grâce à des comptes Twitter tels que Dragon Ball Hype ou DBSChronicles (via Comic Book), nous avons déjà ce nouveau mais bref aperçu des apparences que porteront à la fois Vegeta, prince des Saiyans, et le petit Pan. l’ayant déjà vue dans la bande-annonce du film, Vegeta n’a été vue que de manière éphémère, donc une nouvelle image d’un personnage principal aussi aimé est toujours la bienvenue.

Rappelons que Dragon Ball Super : Super Hero nous montrera à la fois Gohan et Piccolo comme personnages principaux de l’intrigue, Piccolo lui-même étant le mentor de Pan, comme il l’avait fait à l’époque avec le fils de Son Goku, au début de Dragon Ball Z. Tout ça faire face aux nouvelles menaces qui mettront la Terre et tous ses habitants en échec.

Dragon Ball Super: Super Hero devrait sortir au Japon le 22 avril 2022, alors qu’il n’y a toujours pas de date de sortie occidentale. “Quiero decir a los fans de Dragon Ball de todo el mundo que esta nueva película, Dragon Ball Super: Super Hero, es algo que seguramente superará todas vuestras expectativas”, apuntaba recientemente la actriz de doblaje Masako Nozawa, responsable de la voz de Goku Au Japon.

Origine | Bande dessinée