Justin Wong souffre à nouveau du mythique EVO Moment 37 après presque 18 ans, désormais en streaming

Chaque fan de jeux vidéo de combat et d’eSports se souvient avec émotion de l’un des moments les plus célèbres du milieu lorsqu’en 2004, au milieu d’EVO, Justin Wong et Daigo Umehara ont joué dans l’un des combats les plus mémorables de l’histoire. Et c’est que le soi-disant EVO Moment 37 est entré dans l’histoire comme l’un des résultats les plus excitants dont on se souvienne d’un combat de Street Fighter III. Et maintenant, au début de 2022, Justin Wong lui-même en a de nouveau souffert, bien que via le streaming.

Près de deux décennies plus tard, la parade parfaite revient

À tel point que dans une récente diffusion de ses jeux sur Street Fighter III : Third Strike, Justin Wong a de nouveau subi la parade parfaite dans une situation pratiquement la même qu’il y a près de deux décennies dans l’EVO. C’est ainsi que le joueur lui-même l’a partagé via son compte officiel Twitter et que vous pouvez voir ci-dessous, en publiant le clip vidéo du moment en question.

« 2022 ne fait que commencer, mec… bordel. Comment ai-je laissé cela m’arriver », écrit Justin Wong à côté du clip du combat en ligne qui était diffusé à l’époque. Et c’est que même si cela semble un mensonge, près de 18 ans plus tard, la même chose lui est arrivée à nouveau, lorsque son rival, également avec Ken, parvient à lui faire une parade au moment clé pour contre-attaquer et gagner le combat. Tout cela au cri de « Tu crois Daigo. Tu n’es pas Daigo ! ».

Rappelons que dans le soi-disant EVO Moment 37 de Street Fighter III : 3rd Strike en 2004, Justin Wong et Daigo Umehara ont été vus, avec un combat passionnant entre Chun-Li et Ken. Lorsque Daigo s’est retrouvé avec un seul pixel d’une barre de santé, Wong a voulu le frapper avec un Super Art pour l’achever. Mauvaise Décision; Daigo enchaîna 15 parades et lança une contre-attaque pour remporter le combat. Et le reste est de l’histoire.

