Andrew Garfield aimerait redevenir Spiderman

Dans une interview pour le magazine Variety, Andrew Garfield a de nouveau été interrogé sur son rôle de Spiderman et a admis que « oui, je serais certainement prêt à revenir ». L’acteur a déclaré il y a quelques semaines qu’il se sentait blessé par la façon dont son personnage a été traité et par l’annulation de la saga The Amazing Spiderman. « Le producteur a cessé de se concentrer sur ce que signifie le personnage et sur son âme pour devenir obsédé par le fait de gagner le plus d’argent possible », a-t-il avoué. Pour cette raison, dans cette nouvelle interview, il précise que la seule chose nécessaire pour qu’il accepte de revenir est que cette fois tout « se sentait correct ».

« Peter est un garçon de la classe ouvrière du Queens, il connaît la perte et est profondément empathique. Je veux reprendre ce cadre éthique de Peter », clarifie-t-il. « S’il y avait une opportunité de revenir en arrière et qu’il pouvait en dire plus sur son histoire, il devrait être très sûr de tout. » Certaines déclarations qui, connaissant la communauté, transformeront bientôt un hypothétique The Amazing Spiderman 3 en le nouveau Snyder Cut.

@SonyPictures s’il vous plaît. s’il vous plaît pour l’amour de tout ce qui est saint. donner est The Amazing Spider-Man 3. donnez une seconde chance à Andrew Garfield. laisser Tom Holland dans le MCU. Mettez Venom, Morbius et Kraven dans le SMU avec Andrew comme Spider-Man. S’il vous plaît. pic.twitter.com/1BD6j3PK2c -Alex (@AlexJacobs1337) 18 décembre 2021

L’avenir de Spiderman

Maintenant que Tom Holland ne sait pas s’il continuera en tant que Spiderman et qu’une nouvelle guerre entre Marvel et Sony semble se profiler, cela vaut la peine de s’interroger sur l’avenir du personnage. Pour l’instant, l’univers de Peter sera étendu à travers les films de deux de ses grands ennemis : Morbius (récemment à nouveau retardé) et Venom (comme Venom 3 est devenu officiel). Il passe également par deux de ses héritiers : Miles Morales et Spider-Gwen. L’histoire de ceux-ci se poursuivra dans un autre film d’animation : Spider-Man Across the Spider-Verse (qui sera divisé en deux parties). Et si cela ne suffisait pas, dans les jeux vidéo, l’avenir des wall-crawlers est entre de bonnes mains. Insomniac Games a annoncé il y a quelques mois qu’on pouvait s’attendre à Marvel’s Spider-Man 2 en 2023. Alors suivez Hollande, revenez Garfield ou partons démasqués pour une saison, il y a des toiles d’araignées depuis un moment.