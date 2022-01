The Boys Season 3 a déjà une date de sortie et prévient : "la vengeance ne sera pas jolie"

Amazon Prime Video vient de publier la date de sortie de la saison 3 de The Boys. Butcher, Hughie, Starlight et le reste de la bande reviendront dans l’œil du cyclone le 3 juin 2022. La nouvelle a été officialisée avec une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut voir le sourire terrifiant de Patriot et dans laquelle nous sommes déjà prévenus de ce qui nous attend. « La vengeance arrive le 3 juin et ça ne va pas être joli. Des têtes vont exploser… et pas dans un sens métaphorique. »

Pour le premier épisode de cette nouvelle saison, Eric Kripke, showrunner de The Boys, a promis « beaucoup de folie » et « l’une des choses les plus folles qu’on ait essayé de faire dans le monde des séries ». Par ailleurs, le scénariste a également annoncé que cette troisième saison sera celle du célèbre « héroïsme » de la bande dessinée, « une orgie massive de super-héros ». Le propre acteur de Hughie, Jack Quaid, a déclaré après la fin du tournage qu' »après ce que nous venons de faire, nous méritons tous un câlin, un verre… et beaucoup de thérapie ».

La saison 3 de The Boys sortira-t-elle soudainement ou chaque semaine?

Amazon a également confirmé que cette saison sera comme les précédentes et se composera de 8 nouveaux épisodes d’une heure. Le 3 juin, seuls les 3 premiers chapitres de la troisième saison seront publiés. Le reste sortira le vendredi, fixant la finale de la saison au 8 juillet.

Reste à savoir jusqu’où cette saison des comics de Garth Ennis et Darick Robertson sur laquelle elle s’appuie couvre. À l’arc de l’héroïsme, il faut ajouter les images filtrées du plateau de tournage, dans lesquelles il semble y avoir un saut dans le temps qui, s’il se confirmait, nous transporterait de 2020 à 2024, nous avons donc beaucoup de questions et beaucoup à rattraper. les super-héros les plus fous (et malheureusement véridiques ?) de la scène.